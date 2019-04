Campinense e Atlético-PB empatam na ida da semifinal paraibana

Campinense e Atlético-PB empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (31) no estádio Amigão, em Campina Grande, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paraibano. Romeu e Yerien marcaram os gols da Raposa e do Trovão, respectivamente, no segundo tempo do confronto.

O confronto decisivo ocorre no próximo domingo (7), às 16h, no estádio Perpetão, em Cajazeiras. Qualquer resultado de empate no tempo regulamentar leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Quem vencer durante os noventa minutos estará garantido na final do Campeonato Paraibano.

Equilíbrio estático

Jogando em casa, o Campinense foi para cima do Atlético-PB. A Raposa iniciou o jogo dentro do campo ofensivo, marcando a saída de bola do Trovão Azul. Assim, a primeira boa chance veio aos 7 minutos, quando Neílson cobrou escanteio e Cléber, sozinho, cabeceou para fora.

O Atlético-PB, aos poucos, conseguiu equilibrar o confronto. Aproveitando-se do nervosismo do Campinense, o Trovão Azul conseguiu se impor em campo e neutralizar as ações ofensivas da Raposa.

Antes do fim da etapa final, foi a equipe visitante que quase abriu o placar. Ferreira arriscou um belo chute de longe, Wagner Coradin defendeu e salvou o Campinense de sofrer o primeiro gol.

Do banco para as redes

Para reiniciar a partida, as duas equipes vieram com mudanças. Francisco Diá tirou Vitor Maranhão e colocou Romeu, enquanto Ederson Araújo apostou no nigeriano Yerien no lugar de Jhonathas.

Pelo lado do Campinense, a mudança logo surtiu efeito. Alex Mineiro tocou para Romeu, que dominou, driblou adversários e chutou da entrada da área para, aos 11 minutos, abrir o placar a favor da Raposa num belo gol.

A resposta do Atlético-PB veio aos 28 minutos. Bruno recebeu pelo lado direito e cruzou para a grande área. Totalmente livre, Yerien empurrou para as redes, sem chances de defesa para Wagner Coradin, deixando tudo igual e dando números finais para o confronto de ida da semifinal.