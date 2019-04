Conselho Deliberativo aprova proposta e BS2 se torna novo patrocinador master do Flamengo

Na noite desta segunda-feira (1º), o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o contrato do novo patrocinador master do clube. Em reunião na Gávea, a maioria dos conselheiros concordou com os termos apresentados e deram o aval para a parceria com o Banco BS2. Nas redes, o clube comemorou a aprovação do patrocínio:



O novo patrocinador pagará um montante fixo de R$ 15 milhões por ano, em três parcelas. Excepcionalmente, em 2019, o valor pago será de pouco mais de R$ 11 milhões, pelos meses restantes no ano. Além do valor fixo, o Rubro-Negro poderá dobrar essa quantia com variáveis. Entre elas, o clube da Gávea receberá 50% dos produtos e serviços do aplicativo do banco. E a cada conta aberta - com um depósito de, pelo menos, R$ 100, o Flamengo ficará com R$ 10, tendo um limite de R$ 10 milhões a mais no patrocínio, nesse caso.

Fundado há dois anos, o banco digital tenta ampliar seus negócios nessa parceria com o clube de maior torcida do Brasil. No mesmo mercado, o antigo Banco Bonsucesso se junta ao Banco Inter, que patrocina o São Paulo e ao BMG, que patrocina clubes como Vasco e Corinthians. A estreia na camisa rubro-negra será nessa quarta-feira (3), contra o Peñarol-URU, pela Libertadores.

O novo patrocinador substituirá a Caixa Econômica, que saiu após a mudança na Presidência da República. O banco estatal pagava R$ 25 milhões ao Rubro-Negro. Ao ser questionado sobre a diminuição no valor pelo espaço nobre da camisa, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, explicou:

"É um contrato importante. Tivemos uma presença maciça dos conselheiros, o que também é muito importante. Eles entenderam o contrato. É óbvio que sempre existe a expectativa de termos o máximo o possível, mas levando-se em conta as condições de mercado, o que estamos vivendo hoje dentro do país, na nossa realidade foi um contrato importante e que terá um papel importante dentro do orçamento do Flamengo".