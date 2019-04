Elenco do Campinense se reúne com diretoria para falar sobre atraso salarial

A reapresentação do elenco do Campinense estava marcada para a tarde desta terça-feira (2) num treinamento que seria realizado no município de Lagoa Seca. Entretanto, não houve trabalho para os jogadores. O elenco se reuniu com a diretoria na sede do clube. A pauta da conversa foram os salários dos jogadores, que estão em atraso.

Devido à reunião, a imprensa não pôde entrar nas dependências do Renatão. A conversa foi concluída no final da tarde. Na saída, o lateral Gustavo falou com os repórteres presentes na sede da Raposa, mas não deu detalhes do diálogo.

"Não dá para falar, não. É complicado, todo mundo sabe. A conversa foi boa. Precisávamos conversar, estamos numa semifinal e precisamos passar. Não prejudica nada - a situação -, somos profissionais", disse o jogador.

Gustavo não garantiu que o elenco voltará aos treinos nesta quarta-feira, dando a entender que os jogadores estão aguardando o pagamento dos salários para realizar as atividades. O trabalho está programado para a tarde de hoje, também em Lagoa Seca.

O Campinense enfrenta uma grande crise financeira. O clube teve suas receitas bloqueadas e não pôde contar com a renda do Clássico dos Maiorais realizado na semana passada devido aos processos trabalhistas que tramitam na Justiça.

Pelo Campeonato Paraibano, a Raposa enfrenta o Atlético-PB no próximo domingo (7), às 17h, no estádio Perpetão, em Cajazeiras, em partida válida pela semifinal da competição. No primeiro confronto, as duas equipes empataram por 1 a 1. Quem vencer ficará com uma vaga na decisão do estadual. Qualquer empate levará a definição para a disputa de pênaltis.