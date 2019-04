Reeditando final de 99, Botafogo e Juventude se enfrentam pela Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (4), o Botafogo recebe o Juventude pela terceira rodada da Copa do Brasil no jogo de ida, às 21h30, no Nilton Santos. O alvinegro volta a campo depois de 11 dias longe dos gramados, depois de eliminação precoce no Campeonato Carioca.

Apesar do mal desempenho, o ano de 2019 teve jogos disputados entre Sul-Americana e Copa do Brasil, no qual o Botafogo são quatro vitórias, nove gols marcados e nenhum sofrido. O Juventude tem os números esse ano de cinco vitórias, cinco derrotas e três empates.

De volta aos gramados, Botafogo se prepara bem para a Copa do Brasil

Foram 10 treinos intensos para retornar aos gramados, mas a equipe está insatisfeita com os salários atrasados e irá protestar na partida de hoje, não fazendo a concentração antes do jogo. O desempenho irregular no carioca fez com que a equipe ficasse afastada dos gramados mas retorna novamente para a Copa do Brasil.

Zé Ricardo em entrevista coletiva mostrou bom desempenho da equipe, afirmando que o planejamento foi todo moldado para um melhor desempenho nas competições eliminatórias.

“A gente busca respostas, assim como a imprensa e a torcida. Fato é que tivemos um planejamento forte para início de Sul-Americana, onde pegamos um adversário muito difícil, e também na Copa do Brasil. No ano passado o clube caiu na primeira fase e não queria ser surpreendido novamente. Algumas coisas no futebol nós não vamos conseguir responder. Vamos tentar manter esse ritmo nas copas. Vai ser um jogo difícil, mas estamos esperançosos de conseguir um bom resultado”.

Provável escalação: Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Jonathan; Alex Santana, Cícero e João Paulo; Erik, Rodrigo Pimpão e Diego Souza

Juventude preparado para o confronto

Depois de 20 anos, Juventude e Botafogo vão se reencontrar pela Copa do Brasil. Nessa mesma época, o Verdão fez história e fez um jogo memorável contra o alvinegro, levando mais de 110 mil torcedores para a arquibancada, conquistando o título depois do placar de 0 a 0 no Maracanã.

A preparação durante a semana foi intensa, o último jogo da equipe foi no dia 28/03, contra o Grêmio, no jogo da volta. O placar foi de 0 a 0, mas no jogo de ida acabou sendo goleado por 6 a 0, dificultando bastante a vida do Juventude.

Provável escalação: Marcelo Carné, John Lennon, Sidimar, Victor Salinas e Eltinho; Moisés Gaúcho, Rafael Jataí e Bruno Camilo; Dalberto, Paulo Sérgio e Braian Rodríguez