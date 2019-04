Em busca do tri!  Corinthians bate Santos nos pênaltis e chega à terceira final seguida do Paulistão

Jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista 2019, sendo disputado no Estádio Pacaembu.

Na última segunda-feira (8), o Campeonato Paulista conheceu seu segundo finalista: o Corinthians. Jogando no Pacaembu, o Santos recebeu o Corinthians pelo jogo de volta da semifinal do Paulistão. O primeiro jogo tinha sido 2 a 1 para o Timão, que muito marcou nesse jogo de volta. Mas, com 25 finalizações na partida, o Santos acabou furando a defesa corintiana, com Gustavo Henrique, dono do único gol do jogo, que foi para os pênaltis, onde o Corinthians viria a vencer a partida.

O Santos, com 15 segundos, já mostrava para que tinha vindo. Alison acertou Pedrinho, com força, o jogou para fora do campo e levou amarelo. Logo aos 9 Sánchez bateu um escanteio pela esquerda e Alison cabeceou, fazendo a bola passar raspando a trave esquerda de Cássio.

Aos 17 Derlís González recebeu uma boa bola na entrada da área e bateu cruzado, mandando para fora e tirando um "UUH" da torcida. Com 21 minutos no marcador, Cueva roubou a bola dentro da área e bateu forte, ainda contando com um desvio de Jean Mota dentro da pequena área, pra uma defesaça de Cássio, salvando o Corinthians.

Aos 25, Sánchez recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu cruzado, de esquerda, obrigando Cássio a fazer um milagre. Logo no começo do segundo tempo, o Santos mostrava que queria vencer o jogo. Aos 2 minutos, Rodrygo recebeu uma bola pelo alto, deu um drible da vaca em Henrique e bateu para Cássio salvar o Corinthians. Já aos 19 a bola sobrou, na meia lua, após o bate rebate, para Gustavo bater e a bola passar a centímetro da trave esquerda de Vanderlei.

Aos 25 minutos, Soteldo foi travado no cruzamento e a bola subiu. Dentro da área, Gustavo Henrique desviou de cabeça e Rodrygo conseguiu chutar para mais uma belíssima defesa de Cássio, dessa vez com o pé. E, por fim, aos 40 minutos do segundo tempo, faltando pouco para o fim, veio o gol. O Santos abria o placar com Gustavo Henrique. Victor Ferraz levantou a bola na área e o zagueiro, de peixinho, na pequena área, marcou o gol do Santos! Faltando 5 minutos pro fim, o Santos abria o placar!

Após isso, ambos os times se seguraram, mas o Santos ainda tentava atacar. Mesmo com isso, o jogo terminou 1x0 para o Santos e foi para os pênaltis!

O primeiro pênalti do Corinthians, Boselli bateu no canto direito e Vanderlei foi buscar no cantinho! No primeiro do Santos, Rodrygo bateu no mesmo canto direito e Cássio ainda tocou nela, mas a bola entrou. Vagner Love bateu o segundo, seco e com força, no meio do gol. Kaio Jorge bateu o santista e acertou o travessão.

Ramiro sentou o pé e fez o terceiro pênalti corintiano, no meio do gol. Soteldo copiou o rival, bateu forte no meio do gol e fez o terceiro santista. Júnior Urso bateu bem o seu pênalti, no alto e no lado direito do goleiro Vanderlei. Sánchez bateu forte, no cantinho rasteiro direito de Cássio e marcou para o Santos.

Fagner deslocou o goleiro e bateu no canto direito, com Vanderlei indo pro esquerdo. Derlís González bateu muito bem, no cantinho esquerdo e Cássio ainda acertou o canto. O jogo ia para as alternadas! Sornoza bateu seu pênalti, o sexto corintiano e acertou o ângulo direito de Vanderlei. Pituca bateu o sexto santista, no canto esquerdo de Cássio, que acertou o canto, mas não pegou.

No sétimo pênalti, Avelar bateu no canto direito e marcou. Alison também bateu bem, no meio do gol, no alto, marcando o gol santista. Henrique deslocou o goleiro e marcou o oitavo pênalti. Victor Ferraz acertou a trave e o, com isso, por 7 a 6, o Corinthians chegou à terceira final consecutiva de Campeonato Paulista.

O primeiro jogo da final, disputada contra o São Paulo, será no próximo domingo (14), às 16h, no Morumbi. O segundo jogo será no domingo (21), às 16h, na Arena Conrinthians.