Sampaoli elogia atuação do Santos, mas ressalta: "Resultado poderia ter sido maior"

O Santos recebeu, na última quarta-feira (17), o Vasco da Gama, pelo jogo de ida da 4ª fase da Copa do Brasil. Com gols de Rodrygo e Jean Mota, o Peixe venceu a partida por 2 a 0, que foi disputada na Vila Belmiro.

Após a partida, o técnico Sampaoli concedeu entrevista coletiva, comentando a atuação de sua equipe, alguns jogadores específicos e como será sua estratégia para a partida de volta, considerando a vantagem do Santos no placar.

Em sua primeira fala, o técnico do Santos comentou a vitória da equipe na Vila Belmiro: “Para mim foi uma partida que, no primeiro tempo fomos muito acelerados, para poder dominar o jogo com o ataque posicional. Precisamos ter um pouco mais de controle e tivemos algumas oportunidades que não aproveitamos. No segundo tempo fomos mais claros no ataque e não sofremos na defesa. Saímos com um resultado que poderia ter sido maior e agora sabemos que temos de jogar um grande jogo na quarta-feira para nos classificarmos”.

Para o jogo de volta, com a vantagem de 2 a 0 no placar, o Santos deve ser um time mais cauteloso? Sampaoli respondeu sobre essa ideia: "Sobre a formação, precisamos analisar. Buscar ter o controle do jogo, mas com a verticalidade do jogo de hoje. Gerar ataques que nos permitam criar, sem nos expormos para contra-ataque. Vamos estabelecer melhorias, com troca de nomes ou de posicionamento, para manter a equipe ofensiva".

O técnico analisou também o atacante Soteldo, que cada vez mais vem tendo destaque e minutos dentro de campo: "É um jogador jovem. Tem apenas 21 anos e precisa melhorar algumas jogadas no ataque. Ele nos dá muito desequilíbrio e verticalidade, muito comprometido com a camisa e esperamos muito dele. Me empolga ver o Soteldo com esse nível (de atuação), com essa verticalidade e com chances de gol que a equipe precisa”.

Rodrygo é outro atacante de destaque do elenco alvinegro. Para Sampaoli, o jogador é muito comprometido e de muita qualidade, mesmo já tendo sido vendido para o Real Madrid: "Rodrygo é um menino muito jovem que tomou um passo importante indo para uma das melhores equipes do mundo. Temos que animá-lo para que ele nos dê tudo que pode enquanto estiver no clube. Essa condição de quase não pertencer ao clube nos obriga a pensar nos que ficam e temos que fortalecer os que ficam. E, nos últimos tempos, percebi que está muito compromissado, como se não fosse ser vendido. Isso me fez colocá-lo desde o início e que participe muito tempo pois nos dá muita qualidade”.

Sampaoli também analisou o lateral esquerdo Jorge, recém-chegado ao clube da baixada, além de comentar a utilização de Pituca como um lateral esquerdo mais ‘interno’: "Laterais internos nos deram controle no campo. Diego, na lateral esquerda, cai muito por dentro e nos dá um controle do jogo. Pituca como lateral não foi mal, então não há como mudar. Sabemos a capacidade do Jorge, com a técnica que tem pode chegar a ser da seleção, mas hoje ele precisa esperar seu momento"

Jobson é o mais novo jogador do elenco santista. O jogador, que foi anunciado na última terça-feira, despertou muito interesse do técnico do Peixe: "Vimos nele um jogador que tem muita capacidade, técnica, tem movimentação e sabe achar jogadores livres no campo. Tem muito a ver com nosso jogo. Ele precisa estar em forma para estar à altura da dinâmica do time mas ele tem capacidade para potencializar esse elenco. Quando estiver bem, pode nos dar muito futebol”.

Por fim, Sampaoli comentou sobre Aguilar, que assim como Soteldo, vem ganhando espaço no clube santista e se tornou um dos pilares do time: "Absoluto não é, mas é um pilar do nosso jogo. É um jogador que ganha muitos duelos, é muito valente e muito comprometido. Temos bons zagueiros, mas Felipe tem um plus que ganhou dentro de campo".

O Santos volta aos gramados na próxima quarta-feira (24), às 19h15. O Peixe enfrentará o Vasaco, pelo jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil, que acontecerá em São Januário.