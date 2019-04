Sampaoli aceita convite de Tite e participará de palestra na CBF

A CBF receberá um convidado ilustre na próxima segunda-feira (22). Jorge Sampaoli aceitou convite do treinador da eleçao brasileira, Tite e irá palestrar no primeiro dia do evento "Somos Futebol 2019". O evento reunirá treinadores, profissionais da TV e árbitros, para discutir o atual momento do futebol brasileiro.

Além do treinador do Santos, Fernando Diniz, do Fluminense, também irá participar como palestrante. O evento será realizado na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Sampaoli é aguardado na sede às 9h, tendo em vista que o argentino fará um treino no CT Rei Pelé às 16h do mesmo dia.

No evento, será discutido assuntos como as categorias de base, táticas, transformação da mídia, branding e também o VAR, que vem sendo grande polêmica no futebol brasileiro neste ano. "Somos Futebol" faz parte da terceira edição da "Semana de Evolução do Futebol Brasileiro".