Após derrota do Atlético-MG, Rui Costa dispara contra o VAR: "Protocolo foi rasgado"

O Atlético entrou em campo precisando vencer o Cruzeiro para reverter o placar e se sagrar campeão Mineiro. O Galo até que conseguiu abrir o placar com Elias, mas a Raposa empatou no segundo tempo, de pênalti, em lance polêmico em que o juiz consultou o VAR para marcar a infração. Com o empate, o título ficou nas mãos da equipe celeste.

Novo diretor de futebol atleticano, Rui Costa, pediu a palavra antes da coletiva do técnico Rodrigo Santana e disparou contra a arbitragem e a atuação do árbitro de vídeo.

"O protocolo do árbitro de vídeo foi rasgado. O árbitro estava parando em lance para dar amarelo. Nós estávamos vendo o lance do Dedé no Chará. É inadmissível ele não revisar esse lance. No mínimo o lance tinha que ser revisado. O Dedé nem olhou a bola e fez a carga por trás."

O dirigente não ficou apenas nos méritos das análises ou não do árbitro de vídeo. Ele ainda criticou a atuação do juiz Leandro Bizzio Marinho.

"Uma arbitragem muito fraca, que não teve nenhuma coragem de tomar decisões ao longo da partida. A todo momento ele ficava com a mão no ouvido, esperando alguma confirmação. Mas no momento em que ele poderia ter usado o recurso para tirar uma dúvida a nosso favor, ele abriu mão. Foi um lance capital e que poderia ter mudado o jogo."

Quando questionado sobre o novo treinador, Rui Costa não estipulou nenhum prazo para uma possível chegada de um novo técnico, mas disse que a diretoria está trabalhando para anunciar um nome em breve.