Hora da decisão: Flamengo e Vasco duelam por taça do Campeonato Carioca 2019

Agora é para valer! Nesse domingo (21) às 16h, no Maracanã, o Campeonato Carioca 2019 conhecerá o seu campeão. O Flamengo, que vai em busca do 35º título, abriu uma importante vantagem na primeira partida, ao vencer por 2 a 0, e pode perder por até um gol de diferença para levantar a taça.

Já o Vasco, que busca a 25º conquista, precisa reverter essa desvantagem para evitar que a crise se agrave em São Januário. Na última semana, além da decisão, o Cruzmaltino também perdeu por 2 a 0 para o Santos, em São Paulo, na partida de ida da 4ª fase da Copa do Brasil.

Sem Bruno Henrique, Abel tem apenas uma dúvida na escalação

Mesmo com uma partida importante contra a LDU-EQU na quarta-feira (24), na altitude de Quito, o técnico Abel Braga escalará o Rubro-Negro com força máxima para a segunda partida da decisão. Bruno Henrique, autor dos gols do primeiro duelo, que está suspenso, será substituído por Diego, deslocando Arrascaeta para a esquerda.

Além da ausência do camisa 27, o comandante tem apenas uma dúvida na escalação, e é na outra ponta do ataque: desde a partida contra o San José-BOL, Éverton Ribeiro vem jogando no sacrifício, com dores no pé direito, e pode ser poupado para o meio de semana. Caso isso aconteça, Vitinho entrará em seu lugar. Titular logo mais, Gabigol afirmou que a vantagem não pode atrapalhar a equipe:

"É outro jogo, temos que entrar focados. Eles têm grande equipe, podem fazer grande jogo. Temos que tentar apertar eles, manter nosso ritmo de jogo, pressionar, tentar fazer gols. Em algum momento, se for pensar na vantagem, tem que ser nos últimos minutos".

Pressionado, Valentim tenta salvar o Vasco, e seu emprego, com mudanças na equipe

Muito criticado pelos torcedores, dentro e fora dos estádios, o técnico Alberto Valentim luta para montar uma equipe capaz de fazer o Cruzmaltino conseguir uma virada e conquistar o título carioca logo mais no Maracanã. Para isso, o treinador deverá fazer mudanças na equipe titular.

Poupados contra o Santos, Fernando Miguel e Leandro Castán retornam na defesa. No meio, Bruno César perderá o lugar para o jovem Lucas Santos, vice-campeão da Copinha desse ano, e no comando do ataque, Maxi López será reserva, e Yan Sasse entrará na equipe, deixando a equipe sem um camisa 9 de ofício em campo. Valentim comentou sobre as desvantagens contra o Peixe e o Flamengo:

"Eu falei para os jogadores que para buscarmos o título teríamos que ser muito melhores do que mostramos na primeira partida. É uma boa vantagem do Flamengo a gente não pode negar. Depois vamos jogar em casa para buscar esse resultado de hoje".