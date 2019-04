No Morumbi, São Paulo e Botafogo medem forças pela rodada de abertura do Brasileirão

Neste sábado (27), às 16h (de Brasília), no Morumbi, São Paulo e Botafogo abrem o Campeonato Brasileiro 2019. Enquanto o Tricolor Paulista vem de um vice no Estadual, o Alvinegro chega com vexames - no Carioca e na Copa do Brasil - para serem esquecidos. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o duelo.

Esse será o 64° embate entre as equipes pelo Brasileirão. Até aqui, são 27 vitórias do São Paulo, 22 do Botafogo e 14 empates. Desses confrontos, 34 foram com mando do time paulista, que venceu 19, empatou sete e perdeu também sete.

No ano passado, ambos terminaram na parte de cima da tabela. O Tricolor ficou na 5ª posição e garantiu-se na disputa da pré-Libertadores, enquanto o Glorioso deu uma arrancada enorme, fugiu do rebaixamento e acabou no 9º lugar.

São Paulo

Vindo do vice-campeonato no Paulistão, o São Paulo terá algumas mudanças em relação ao time que entrou em campo no último final de semana. Na estreia do campeonato, o técnico Cuca deve promover a entrada de Igor Vinícius na lateral direita e de Alexandre Pato, principal contratação para 2019, no setor ofensivo. Tchê Tchê também fará sua primeira partida pelo Tricolor. Liziero e Luan, com lesões na coxa, são desfalques, enquanto Pablo, que passou por uma cirurgia na coluna, segue de fora.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê, Igor Gomes; Everton, Antony e Alexandre Pato.

Botafogo

Buscando superar o péssimo início de ano, o Alvinegro vai à campo com alterações. Estreante do dia, o recém contratado Eduardo Barroca fez substituições na equipe carioca. Sem jogar há 16 dias, o Botafogo teve tempo para se preparar e corrigir os erros para o debute no Brasileirão. Além da volta de Joel Carli, recuperado após dois meses de tratamento, serão cinco novidades: Jonathan - retornando ao time titular -, João Paulo, Wenderson, Bochecha e Rodrigo Pimpão. Diego Souza segue de fora, enquanto Alex Santana tornou-se desfalque por sentir desconforto muscular.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Marcinho, Joel Carli, Gabriel, Jonathan; Wenderson, Bochecha, João Paulo; Luiz Fernando, Cícero e Erik.