Fluminense acerta contratação do atacante Guilherme: "Extremamente motivado"

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (01) a contratação do atacante Guilherme. O jogador de 30 anos pertence ao Corinthians chega por empréstimo até o fim da temporada.

Guilherme trabalhou com Fernando Diniz no Athletico-PR, ano passado, e o treinador foi uma das motivações para o atacante vir para o Tricolor. Em entrevista ao site oficial do clube, o atacante falou sobre as expectativas no Campeonato Brasileiro.

"Extremamente motivado, sabendo que o Brasileirão é um campeonato difícil e teremos que trabalhar muito. Serão grandes jogos e estou à disposição para ajudar. Em outras duas oportunidades tive a chance de vir para o Fluminense, mas não aconteceu. Agora se concretizou, estou muito contente com isso. Já conheço o Diniz, sei como é a forma dele de trabalhar, a intensidade e a cobrança com os jogadores. Será especial estar com ele novamente" disse o atacante.

No início deste ano, Guilherme chegou ao Bahia, com contrato por empréstimo, válido até o final da temporada. Entretanto, disputou apenas 11 jogos, com um gol marcado.

FICHA TÉCNICA

Nome completo: Guilherme Milhomem Gusmão

Data e Local de Nascimento: 22/10/1988, em Imperatriz-MA

Posição: Atacante

Últimos Clubes: Cruzeiro, Dynamo de Kiev, CSKA Moscou, Atlético-MG, Antalyaspor (TUR), Corinthians, Athletico-PR e Bahia