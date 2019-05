Sem Marcos Aurélio, Botafogo-PB embarca para encarar Sampaio Corrêa pela Série C

A delegação do Botafogo-PB seguiu, no início da tarde desta quinta-feira (2), para São Luís, palco do confronto contra o Sampaio Corrêa. A logística do Belo consistiu num trajeto de ônibus até Recife, onde jogadores e comissão técnica embarcaram rumo à capital maranhense.

Ausente no jogo contra o Ferroviário, Marcos Aurélio também não está à disposição de Evaristo Piza para o próximo confronto. O meia sequer viajou com a delegação para seguir em tratamento de uma lesão na coxa, visando a recuperação para a partida contra o Náutico, na próxima quinta-feira, pelas semifinais da Copa do Nordeste.

Seguindo a mesma ideia do primeiro jogo, Evaristo Piza deve escalar Juninho para substituir o camisa 10. Outro que pode começar entre os titulares é o lateral-direito Neílson. Diante do mal desempenho de Israel contra o Ferroviário, o jogador foi testado na equipe principal e pode ser uma novidade na escalação.

O técnico do Botafogo-PB não deve mudar a base do time que começou a partida contra o Ferroviário. Assim, o Belo deve iniciar o jogo diante do Sampaio Corrêa com Saulo; Neílson (Israel), Donato, Lula e Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinícius e Juninho; Clayton, Dico e Nando.

Sampaio Corrêa e Botafogo-PB se enfrentam neste sábado, às 17h, no estádio Castelão, em São Luís, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O Belo retorna para João Pessoa no dia seguinte, e tem chegada prevista para às 12h30.