Elias e Chará marcam golaços, Atlético-MG vence Vasco e assume vice-liderança do Brasileiro

O Atlético-MG bateu o Vasco no estádio São Januário por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (1°), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Elias e Yimmi Chará marcaram para os visitantes e Maxi López fez para os donos da casa. Todos os gols saíram no segundo tempo.

A partida começou bastante intermediária, com as duas equipes tocando bem a bola, mas com dificuldade de levar perigo aos goleiros. Com bastante estudo, a primeira grande chance foi apenas aos 27 minutos. Após cobrança de escanteio do Vasco, a bola sobrou para o meia Yan Sasse pegar de primeira fora da área, obrigando o goleiro Victor a se esticar e fazer grande defesa.

O Galo quase fez o goleiro vascaíno Alexander trabalhar aos 35 minutos. Em chegada pela direita, o ponta Geuvânio driblou dois, cortou para o pé esquerdo e arriscou o chute. A bola desviou na zaga e foi para escanteio.

A volta para o segundo tempo não foi muito diferente da que havia terminado a primeira etapa. Porém, aos 13, Igor Rabello fez lançamento lá de trás para a área do Vasco. O goleiro Alexander saiu mal, a bola sobrou para Elias de fora da área marcar um golaço em São Januário.

Mas a alegria dos atleticanos no estádio durou pouco. Sete minutos depois, em bola recuperada próxima à meia lua, Yago Pikachu arriscou o chute, a bola desviou no zagueiro Réver, e sobrou limpa para o atacante Maxi López mandar para o fundo das redes de Victor.

As duas equipes seguiram buscando o gol da vitória, porém parava nas boas atuações dos miolos de zaga. Faltando pouco para o apito final do juiz, o Atlético-MG achou um gol aos 44 minutos. Chará recebeu pela direita, driblou o meia Valdívia e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo do gol vascaíno. Foi o terceiro gol do colombiano com a camisa do atleticana em 40 jogos e a primeira vitória do Galo em São Januário, depois de 17 anos.

Com o resultado, a equipe do técnico Rodrigo Santana é vice-líder da competição, com seis pontos, atrás somente do São Paulo - com maior saldo de gols. Na próxima rodada o alvinegro visitará o Ceará, fora de casa, às 21h, no sábado (4).

O Vasco amargou a sua segunda derrota consecutiva e, no momento, é o último colocado. O próximo compromisso do Cruz-Maltino é contra o Corinthians, em casa, também no sábado (4), às 19h.