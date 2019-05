Em noite de homenagens a Beth Carvalho, Erik e Cícero decidem e Botafogo vence Bahia

Em noite marcada por tributos em homenagem a ilustre botafoguense Beth Carvalho – que faleceu há três dias – o Botafogo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2019. Apesar de sair atrás do placar logo nos minutos iniciais da partida, o Glorioso conseguiu a virada, e derrotou o Bahia por 3 a 2 nesta quinta-feira, no Nilton Santos. Mesmo não jogando um futebol tão convincente, a equipe de Eduardo Barroca chegou aos seus primeiros três pontos na segunda rodada da competição.

Os quase oito mil torcedores presentes estádio viram o time visitante sair na frente aos cinco minutos de bola rolando, com Arthur Caíke. Porém, a reação alvinegra veio ainda no primeiro tempo. Aos 29, Erik – que com a volta de Diego Souza voltou a jogar pelas beiradas – deixou tudo igual com um bonito gol de voleio. João Paulo e Cícero fizeram o restante dos gols da equipe antes do intervalo. Na etapa final, o Bahia ainda diminuiu com Ernando, mas não teve forças para igualar o resultado. Com a vitória, o clube fecha a rodada na 12ª colocação.

Antes de a bola rolar, o Botafogo decidiu prestar uma homenagem diferente para a madrinha do samba. Ao invés do tradicional minuto de silêncio, a música “Vou festejar” – uma de suas composições mais famosas – foi entoada nos auto-falantes do estádio. Nas arquibancadas, bandeiras em reverência a saudosa sambista também foram vistas.

Com o confronto iniciado, os visitantes abriram o marcador em sua primeira investida. Após troca de passes no campo ofensivo, Moisés recebeu livre pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para Arthur conferir de carrinho na pequena área.

Antes de chegar ao empate, Rodrigo Pimpão obrigou o goleiro Douglas Friedrich a fazer uma grande defesa. O camisa 9 aproveitou a bola rebatida pela zaga e arriscou de primeira, mas Douglas estava ligado e voou para evitar o gol.

O empate veio dos pés de Erik, aos 29 minutos de jogo. Após a cobrança de escanteio, Cícero escorou a bola para o meio da área e a sobra ficou com o atacante, que emendou um bonito voleio para igualar o placar. A virada veio em seguida. Depois de Pimpão furar o cruzamento de Gilson pelo lado esquerdo, João Paulo só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Aos 47, Cícero marcou o terceiro gol do Botafogo na partida. O meia recebeu de Erik pelo lado direito, passou pela marcação e acertou um belo chute no canto esquerdo de Douglas.

No segundo tempo, o jogo continuou disputado, com os anfitriões desperdiçando chances de definir a partida e o tricolor baiano correndo atrás do resultado. Aos 13, João Paulo quebrou a marcação com um ótimo passe para Diego Souza, o camisa 7 recebeu de cara com o goleiro mas não conseguiu finalizar.

A primeira grande oportunidade do Bahia na etapa final veio com Gilberto. Após mais um cruzamento rasteiro de Moisés, o atacante – que entrou no lugar de Fernandão – se antecipou a marcação e bateu firme, a direita do gol de Gatito.

Com 30 minutos da etapa final, Lucas Fonseca salvou o Bahia de sofrer o quarto gol. Em boa jogada de Marcinho, a bola sobrou para o chileno Leo Valencia, que limpou a marcação e deslocou o goleiro, porém Lucas chegou na cobertura e tirou a bola em cima da linha.

Aos 36, Shaylon recebeu, levou para a linha de fundo e cruzou, e mesmo com o toque de Gatito, a bola sobrou para o zagueiro Ernando, que livre, diminuiu a vantagem do Glorioso.

Depois de sofrer o segundo gol, a equipe alvinegra recuou e os minutos finais foram de pressão do Bahia no Rio de Janeiro. Porém, mesmo chegando com perigo algumas vezes, o time não aproveitou as chances criadas o jogo terminou em 3 a 2 para o Botafogo.

O próximo compromisso do time será neste sábado (04), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, contra o Fortaleza. A partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão e é a segunda da série de três jogos consecutivos em casa do Glorioso. O Bahia, por sua vez, enfrenta o Avaí, dentro de casa, no próximo domingo (05), às 19h (de Brasília).