Bahia domina ações do jogo e bate Avaí na Fonte Nova

Em jogo de total domínio dos mandantes, o Bahia recebeu o Avaí neste domingo (5) na Arena Fonte Nova em jogo válido pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2019 e venceu por 1 a 0, gol de Artur no primeiro tempo. O time baiano teve 11 finalizações certas no gol durante o jogo, já o Avaí acertou a meta tricolor apenas uma vez.

Logo aos três minutos, o Bahia armou um contra-ataque com Lucas Fonseca, a defesa do Avaí vacilou e Artur carregou a bola até finalizar de pé direito, Vladimir fez uma grande defesa. Aos 17 minutos, Gilberto recebeu grande bola dentro da área, mas o atacante tirou demais do goleiro, a bola passou perto. O Bahia não parou de atacar, aos 23 minutos, Nino Paraíba fez bela jogada pela direita, passou pelo marcador e chutou colocado, Vladimir fez mais uma grande defesa.

O único gol do jogo saiu aos 39 minutos, após erro da defesa do Avaí, Artur recebeu livre, que levou até dentro da área e finalizou, Vladimir fez grande defesa, no rebote, o mesmo completou para o fundo do gol. O tricolor baiano ainda teve outra grande oportunidade, Paulinho fez grande cruzamento, a bola passou por todo mundo e Artur se esticou todo, mas não alcançou a bola.

O segundo tempo começou do mesmo jeito, com o Bahia atacando bastante. Aos oito minutos, Douglas Augusto chutou colocado da entrada da área e Vladimir fez grande defesa. O Avaí chegou com perigo aos 23 minutos, Pedro Castro chutou de muito longe e a bola passou perto da meta de Douglas Friedrich. No final do jogo, aconteceu o lance mais inacreditável da partida. em bela troca de passes dos volantes do Bahia, a bola chegou até Gilberto, que deu um drible desconcertante em Paulinho, o atacante entrou na área e soltou um foguete, Vladimir fez uma defesa milagrosa.

No final, mesmo com total domínio, o Bahia venceu por apenas 1 a 0, placar que coloca o Tricolor de Aço na quinta colocação do campeonato. Já o Avaí, continua sem vencer na competição e agora é vice-lanterna com apenas um ponto.

O próximo jogo do Bahia será próximo domingo (12) às 19h contra o Athlético/PR na Arena da Baixada. O Avaí joga em casa também no domingo às 19h contra o CSA.