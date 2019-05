Marcelo Cabo lamenta empate, mas exalta atuação do CSA: "A vitória está amadurecendo"

Pela 3ª rodada do Brasileirão, o CSA empatou em 0 a 0 contra o Santos no Rei Pelé. Depois da partida o técnico Marcelo Cabo concedeu entrevista coletiva e falou sobre o jogo.

"Foi um resultado justo pelo que as equipes apresentaram, nós trabalhamos para anular as características do time do Sampaoli e trabalhamos também, para levar perigo ao Santos no ataque. Mas pontuar contra uma equipe como santos é pra se destacar", disse o treinador.

Marcelo Cabo ver evolução no time alagoano e destacou o desempenho contra a equipe do Santos: "A gente entende que a equipe está evoluindo e a vitória estar amadurecendo, a gente teve hoje uma partida muito boa na marcação, o Santos foi muito bem estudado por mim e meus auxiliadores para podermos ter a atuação que tivemos hoje".

O treinador concluiu a coletiva falando do sentimento após as chances perdidas de marcar gols e a oportunidade de vencer a partida: "A gente sai com um sentimento de frustração pelas chances perdidas, mas um ponto contra o Santos num campeonato de pontos corridos não é ruim."

A próxima partida do CSA será pela 4ª rodada do Brasileirão contra o Avaí em Florianópolis no dia 12. O time terá a semana cheia para treinamentos.