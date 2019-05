Botafogo anuncia parceria com a STX para o calção; contrato vai até o fim do ano

O Botafogo de Futebol e Regatas anunciou nesta quarta-feira o seu novo patrocínio para o uniforme de futebol. O clube acertou com a STX - empresa de desenvolvimento imobiliário - uma parceria com vínculo até o fim do ano. A marca será estampada na parte frontal do calção e já tem data de estreia marcada para o clássico de sábado, onde o Botafogo enfrentará o Fluminense, às 16h, no Maracanã, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O presidente do clube, Nelson Mufarrej, apresentou a empresa e se mostrou satisfeito com o acordo fechado entre ambas as partes.

"É com grande satisfação que apresentamos mais um importante patrocinador. A STX é uma empresa sólida, com 30 anos de história e com quem o Botafogo tem grande interesse em associar a sua marca."

O Vice-Presidente Comercial e Marketing Ricardo Rotenberg também comentou sobre suas expectativas com a nova parceria do clube.

"Temos certeza de que a parceria entre Botafogo e a STX está apenas começando. Nossa expectativa é de excelente retorno para ambas as partes" disse Rotenberg em nota oficial."

A STX é uma empresa de desenvolvimento imobiliário, com foco na incorporação de projetos nas áreas de Condo-hotéis, Hotéis e Hotéis-residência. Sua atuação privilegia os projetos especiais, antecipando tendências para o mercado.