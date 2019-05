Grêmio desfalcado e Corinthians com retornos marcam duelo em Itaquera

Corinthians e Grêmio medem forças neste sábado (11), às 19h, em busca dos três pontos em Itaquera. O jogo é válido pela quarta rodada do Brasileirão e conta com o Tricolor desfalcado e Alvinegro com retornos importantes.

Grêmio

Grêmio informou na tarde de sexta-feira (10) que o jogador Bruno Cortez, lateral esquerdo, desfalcará a equipe por tempo indeterminado. Segundo o clube, foi constatada uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda. Cortez já era tido como desfalque em decorrência das dores, mas o diagnóstico da lesão estende o período de ausência do time titular.

Juninho Capixada é o provável substituto para assumir a lateral esquerda. O jogador havia recebido boas chances de mostrar seu futebol junto à equipe de Renato Gaúcho nesta temporada e poderá mostrar trabalho com sequência no time. Apesar das ausências de Maicon, Geromel e Kannemann no treino realizado nesta sexta, Cortez e Jean Pyerre são as únicas baixas do tricolor gaúcho para partida contra o Corinthians.

Isso indica que o Grêmio deve ir com força total para o duelo com o Timão, uma vez que é possível escalar os titulares para a partida, graças ao adiamento do primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Juventude, postergado do dia 16 para o dia 22 de maio.

Provável escalação do técnico Renato Gaúcho: Paulo Victor, Leonardo, Geromel, Kannemann, Juninho Capixada, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Thaciano (Luan), Everton e André.

A delegação do Grêmio embarcou para São Paulo logo após o treino realizado pela manhã.

Corinthians

Já o Corinthians conta com o retorno de importantes nomes de seu time, como Henrique, Danilo Avelar, Gustagol e Junior Urso para a partida deste sábado, onde busca sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Fábio Carille tem, ainda, a missão de mudar o retrospecto de jogos do Timão contra o Grêmio na Arena: em Itaquera, o time do Parque São Jorge só derrotou o tricolor gaúcho uma vez em quatro partidas, onde o alvinegro acumula três empates.

Com quatro pontos, o Timão contará com sua defesa completa pela primeira vez no campeonato. Fagner e Manoel também integram a lista de nomes que estiveram fora da equipe por problemas físicos desde a final do Campeonato Paulista. O treino antes da partida foi realizado com portões fechados, mantendo o suspense do técnico Fábio Carille para a escalação da equipe.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Henrique, Avelar, Ralf, Ramiro, Sornoza, Matheus Vital, Clayson e Boselli.

O Corinthians enfrenta, também, na quarta-feira (15), o time do Flamengo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil na Arena Corinthians.