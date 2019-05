Campinense fecha preparação para encarar o ASA e embarca para Arapiraca

Os jogadores do Campinense realizaram, na manhã desta sexta-feira (17), a última atividade antes do confronto contra o ASA pela Série D do Campeonato Brasileiro. Sob comando do auxiliar-técnico Romildo Freire, o treinamento ocorreu no CT do Sport, em Recife.

A novidade ficou por conta da presença do atacante Flávio Carioca, anunciado ontem como novo reforço do Campinense para a sequência da temporada. O jogador foi integrado ao grupo e participou normalmente da atividade da manhã de hoje.

No treinamento, Romildo Freire priorizou a parte tática. O técnico interino rubro-negro realizou um trabalho específico de posicionamento para defesa e ataque, visando corrigir os erros das atuações contra Jacuipense e Náutico.

Depois do encerramento da atividade, jogadores e comissão técnica foram liberados para o almoço. No início da tarde, a delegação do Campinense seguiu viagem para Arapiraca, local da partida de amanhã, onde ficará concentrada num hotel da cidade.

O ASA recebe o Campinense neste sábado (18), às 16h, no estádio Fumeirão, em Arapiraca, em partida válida pela terceira rodada da Série D. Neste momento, as duas equipes somam três pontos na tabela. Pelos critérios de desempate, o time paraibano ocupa a segunda colocação, uma posição acima do Fantasma.