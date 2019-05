Ex-técnico de Ipatinga e Boa Esporte, Ney da Matta, morre com problemas de pancreatite

O técnico Ney da Matta, de 52 anos, morreu por volta das 13h deste sábado (18), no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Roneivaldo da Matta Soares estava internado na UTI do hospital, em estado grave, desde a última terça-feira (14), com quadro de pancreatite.

Ao sentir-se mal há uma semana, o comandante foi hospitalizado. Após exames, foi diagnosticado pancreatite. O falecimento foi confirmado pelo prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha, que por meio de redes sociais, lamentou o óbito. Roneivaldo era natural da cidade.

Ney foi campeão Brasileiro da Série C pelo Boa Esporte, de Varginha-MG, em 2016 e iniciou o projeto que culminou no título do CSA, na mesma competição, em 2017. Além do título da Série C com o Boa Esporte em 2016, Ney conquistou também, pelo clube de Varginha, a taça simbólica de Campeão do Interior, em 2014. Em 2011, pelo Ipatinga, faturou a Taça Minas Gerais. O último trabalho de Ney da Matta foi no CRAC, de Goiás, no início deste ano.

Além disso, Ney de Matta treinou times do futebol mineiro como, Ipatinga, Villa Nova, Tupi, Tombense, Democrata de Sete Lagoas, Araxá, Uberlândia, Unaí, Valério, Tricordiano e o Boa Esporte.

Confira a nota do Boa Esporte



É com todo pesar que o Boa Esporte Clube recebe a triste notícia do falecimento de nosso querido amigo e ex-treinador do clube, Ney da Matta. Ele parte deixando-nos muitas lições de amizade, profissionalismo, ética e humanidade.



Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando nossos pêsames pela grande perda, e agradecemos a dedicação e trabalho prestados ao clube na qualidade de treinador, nos anos de 2014, 2016, 2017 e 2018.



Em face desta prematura perda, o Boa Esporte Clube declara luto. A Deus pedimos, também, que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno em seu reino.



VARGINHA, 18 DE MAIO DE 2019.



Cordialmente,

Rone Moraes da Costa

Presidente