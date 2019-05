Após derrota no Chile, Rodrigo Santana crê na reação do Atlético-MG: "Temos condições de reverter"

A derrota para o Unión La Calera não foi nem de perto o cenário que o torcedor do Atlético-MG esperava para a estreia na Copa Sul-americana. O 1 a 0 fora de casa bota uma pressão para a partida de volta, que será realizada na próxima terça-feira (28), às 21h30, no Estádio Independência.

O técnico interino do Galo, Rodrigo Santana, falou sobre o jogo e lamentou o resultado negativo na partida de ida, embora tenha dito que esperava as devidas dificuldades.

“Foi um jogo muito difícil, a gente sabia das condições climáticas, do gramado. Não conseguimos ligar nossa transição ofensiva e acelerar o jogo, já que o gramado prende um pouquinho.”

Quando perguntado sobre o comportamento de sua equipe perante as dificuldades encontradas, Santana afirmou que esperava um empate, mas tudo pode ser resolvido no Horto.

“A equipe se comportou bem, na medida do possível. Infelizmente levamos o gol no segundo tempo, nossa intenção era sair daqui no mínimo com um empate, mas saímos que, diante de nosso torcedor, temos condições de reverter nosso resultado.”

Com diversos jogadores considerados titulares fora do jogo, a comissão atleticana foi questionada sobre a necessidade do revezamento de várias peças, como tem ocorrido. O comandante explicou que devido os desgastes, precisou colocar um time misto e vai analisar como será diante do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

“Vínhamos de uma sequência muito grande de jogos, o desgaste era muito e temos jogadores importantes. No próximo fim de semana temos mais um jogo grande contra o Grêmio e vamos ver com a comissão técnica e o departamento médico se todos terão condições de atuar no jogo de volta.”