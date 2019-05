Com força máxima, Corinthians recebe Deportivo Lara pela Sul-Americana

Jogando pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o Corinthians recebe nesta quinta-feira (23), às 19h15, os venezuelanos do Deportivo Lara. O alvinegro busca abrir uma boa vantagem para o jogo de volta (que será na próxima quarta-feira, 29/05), e para isso, contará com casa cheia. Até o momento foram 24 mil ingressos vendidos com antecedência e promessa da fiel lotar mais uma vez a Arena.

Para este jogo, o técnico Fabio Carille terá praticamente todo o elenco a disposição. Com exceção do zagueiro Manoel, que sentiu no treinamento após levar um pisão no pé esquerdo, todo elenco estará disponível para a partida. As surpresas entre os relacionados ficam por conta de Júnior Urso e Régis, atletas que entraram na última inscrição do Timão para o torneio. Recém chegado ao clube, o atacante Everaldo está fora da lista, visto que já disputou o torneio com a camisa do Fluminense.

No último treino antes do confronto contra o Deportivo Lara, que foi fechado para a imprensa, o treinador corintiano não divulgou a escalação prévia. Todavia, tendo como base os últimos treinamentos e a última do alvinegro, as dúvidas parecem estar na defesa e meio campo. Com isso, a provável escalação do Corinthians será: Cássio, Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso, Pedrinho, Sornoza (Jadson) e Clayson (Mateus Vital); Gustagol (Vagner Love).

E o escolhido após as atividades no CT para conversar com a imprensa foi o volante Júnior Urso. Titular e destaque do Corinthians na temporada, o meio campista irá estrear na competição com a camisa do Timão. Para o atleta, apesar de tacharem o alvinegro como favorito no confronto, é preciso respeito com o adversário, visto que a Sul-Americana é conhecida por confrontos difíceis.

O volante Júnior Urso prega respeito e cautela contra o Deportivo Lara na Arena. (Foto: Agência Corinthians / Daniel Augusto Jr.)



"A gente não pode entrar nessa fantasia que vai ser fácil. Enfrentamos o Athletico reserva e todos disseram que era obrigação vencer e seria fácil. Foi o contrário. Foi complicado para nós. Deportivo Lara vai representar suas cores, independente se estão bem mentalmente ou fisicamente. A ideia é vencer. O melhor tipo de respeito é dar nosso melhor dentro de campo", ressaltou Júnior Urso.

Vale lembrar que o Deportivo Lara alcançou a segunda fase da Copa Sul-Americana via Libertadores, já que o clube terminou na terceira colocação do seu grupo. Caso não haja nenhuma surpresa, os venezuelanos devem ir a campo com: Salazar; Anzola, Di Giorgi, Miers e Aponte; Yriarte, Manzano, Jefre Vargas e Centeno; Di Renzo e Frutos.