Em Brasília, Botafogo enfrenta embalado Palmeiras pela sexta rodada do Brasileirão

Neste sábado (25), às 16h (de Brasília), o estádio Mané Garrincha será palco do duelo entre Botafogo e Palmeiras, válido pela 6ª rodada do Brasileirão. Líder do campeonato, o Verdão tem 13 pontos conquistados em cinco jogos, uma campanha de invejar até aqui. O Glorioso, por sua vez, está na sétima colocação com nove pontos obtidos.

O jogo deste sábado será realizado em Brasília pois o Alvinegro, mandante da partida, vendeu o mando a fim de lucrar com a renda, já que vive uma situação financeira complicada.

No ano passado, Palmeiras e Botafogo duelaram duas vezes pelo Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, no Nilton Santos, empate em 1 a 1. No segundo turno, na Arena Palmeiras, vitória dos paulistas por 2 a 0. Vale lembrar que o time de Felipão sagrou-se campeão nacional em 2018 com um aproveitamento incrível.

Glorioso com desfalques importantes

O técnico Eduardo Barroca terá de quebrar a cabeça para definir o time para este sábado já que não conta com o artilheiro da equipe no ano Erick, que pertence ao Palmeiras, o outro desfalque sentido será do capitão Joel Carli que está suspenso.

Apesar disso, o time vai para o jogo em busca da segunda vitoria consecutiva tentando embalar no campeonato e para isso o provável Botafogo será: Gatito; Fernando, Gabriel, Marcelo e Gilson; Cícero, Alex Santana, João Paulo e Leo Valencia; Luiz Fernando e Diego Souza.

Sequência Invicta do Palmeiras

O Verdão vem para o jogo embalado por uma sequência invicta de 28 jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro. Além da sequência, a equipe comandada por Felipão também busca se manter na liderança e abrir vantagem para seus rivais.

Apesar disso nem tudo são flores pelo lado verde já que nesta semana o jogador Ricardo Goulart rescindiu o contrato que tinha de empréstimo com a equipe até o final do ano e retornou para a China.

Com tudo isso colocado a provável escalação palmeirense para o jogo será: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

Arbitragem

A equipe de arbitragem será formada por Paulo Roberto Alves Junior ,como principal, sendo auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Clovis Amaral da Silva. A arbitragem de vídeo será formada por Adriano Milczvski, Eduardo Tomaz de Aquino Valadão e Ivan Carlos Bohn.