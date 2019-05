Com interferências do VAR, Santos empata com Internacional pelo Brasileirão

Mais de 12 mil pessoas assistiram ao empate entre Santos e Internacional, por 0 a 0, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe segue na quarta colocação, com 11 pontos, enquanto o Colorado cai para o sexto lugar, com 10. E o árbitro de vídeo teve papel importante, anulando um gol irregular do Inter e um pênalti para o Santos.

O Santos dominou a posse de bola durante todo o jogo, terminando com 61%, mas menos finalizações que o Internacional, com 14. O Inter apostou na pressão alta e conseguiu criar chances em bolas recuperadas no campo de defesa do adversário, mas Vanderlei fez ótima defesa em finalização de Paolo Guerrero, ainda no primeiro tempo, na melhor chance do jogo.

O próximo compromisso santista é contra o Ceará, no próximo domingo (2), fora de casa. O colorado visita o Paysandu na quarta-feira (29), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, deu 3 a 1 para o colorado.

Santos com a bola e Inter pressionando

Os primeiros 30 minutos foram movimentados, mas as duas equipes não conseguiram criar chances claras de gol. Enquanto o Santos tocava a bola para tentar chegar ao ataque com passes curtos, o Inter apostava nos lançamentos longos para Guerrero e esperando a oportunidade para sair no contra-ataque, por vezes pressionando a saída de bola do time paulista. Até que deu certo e, num passe de Edenilson, a bola passa por Guilherme Parede e sobra para o peruano, que devolveu para o camisa 7, sozinho, empurrar para o gol. Mas o bandeira assinalou impedimento e o VAR confirmou.

Seis minutos depois, Nico López roubou a bola de Jorge, na intermediária, e deu ótimo passe para Guerrero sair na cara de Vanderlei e finalizar rasteiro para grande defesa do goleiro santista, que jogou para escanteio. Na cobrança, a bola ficou com Parede, que chutou pra fora. Com 18 faltas na primeira etapa, Emerson Santos, Nico López, Bruno e Rafael Sóbis (no banco) foram para o vestiário amarelados pelo Inter, enquanto Jean Lucas foi o único jogador do Santos advertido.

Árbitro de vídeo chama para rever pênalti em Rodrygo e jogo termina empatado

As duas equipes voltaram mais agitadas, com boas chances para os dois lados. Aos 6', Jean Lucas chutou forte, de longe, mas Lomba caiu bem para defender. Aos 10', a sobra de um escanteio ficou com Nonato, na entrada da área, mas o chute de foi para fora. Quatro minutos depois, Jean Mota recebeu de Sasha na marca do pênalti, mas dominou mal e chutou em cima de Emerson Santos.

Apesar da intensidade se manter, as duas equipes ficaram sem criar grandes chances por um tempo. Aos 26', mais um chute de longe, desta vez de Diego Pituca, obrigou Lomba a fazer boa defesa. Depois, um cruzamento para a pequena área quase enganou o goleiro colorado, que deixa escapar para escanteio. Aos 38', Rodrygo arrancou pela esquerda, tabelou com Cueva, e só foi parado por Cuesta, dentro da área, que o árbitro Rodolpho Toski Marques assinalou pênalti, mas anulou a marcação depois de consultar o VAR.