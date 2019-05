Pedrinho decisivo! Corinthians bate São Paulo no clássico Majestoso em Itaquera

m noite fria na zona leste paulistana, Corinthians e São Paulo se enfrentaram pela quarta vez no ano. Hoje, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão, o placar do clássico Majestoso foi de 1 a 0 para os mandantes, com gol do jovem Pedrinho.

Gol relâmpago

A partida mal havia começado quando aos seis minutos, no primeiro ataque, o Corinthians chegou ao gol com Pedrinho, que recebeu passe de Fagner e finalizou da entrada da área. A bola ainda desviou em Arboleda e foi parar no fundo das redes.

Depois daquele momento, o confronto ficou com o São Paulo tendo mais a posse, porém sem conseguir criar chances e os donos da casa com a vantagem tentando contra-ataques, mas pecando na hora de finalizar.

Ainda na primeira etapa, houve apenas mais uma chance boa de gol, que foi do Corinthians, em chegada de Vagner Love. O atacante ganhou da zaga e ao sair cara a cara com Volpi adiantou a bola e perdeu o gol.

Jogo tranquilo

Na segunda etapa, o time alvinegro entrou mais recuado e com isso o São Paulo até tentou ir para cima, mas nas poucas chances que tinha esbarrava na boa partida do zagueiro Manoel.

Em uma dessas chances, Pato saiu sozinho após receber passe de Hernanes e chutou para fora; o árbitro já marcava impedimento do atacante. Em sua única participação, o VAR anulou a expulsão de Hernanes que havia acertado o braço em Sornoza.

E agora?

Com a vitória, o Corinthians chegou a 11 pontos e ocupa agora a terceira posição na tabela. Já o São Paulo, com os mesmos 11 pontos, está na quarta colocação.