Em situações opostas, Operário e Sport se enfrentam em Ponta Grossa

Em situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Operário e Sport se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h15 no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. O time paranaense frequenta a zona do rebaixamento, já o Leão está no G4 da competição.

Tentando reabilitação...

Após começar com vitória na Série B, o Fantasma não ganhou nas últimas quatro partidas, foram três derrotas e um empate. Na classificação, o time alvinegro se encontra na 17° colocação com apenas quatro pontos e um saldo negativo de três, tendo um dos piores ataques com apenas dois gols, onde marcou apenas nas duas rodadas iniciais, no total, são 375 minutos sem marcar um único gol.

Provável escalação do Operário: Simão; Maílton, Alisson, Juan Sosa, Allan Vieira; Chicão, Índio, Marcelo, Rafael Chorão, Felipe Augusto; Schumacher.

Invicto e em busca da da vice-liderança

O Sport é o único time invicto na Série B, são três empates e duas vitórias, inclusive, duas seguidas contra América-MG e Londrina. O técnico Guto Ferreira não contará com o zagueiro Adryelson, que foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica para a disputa do Torneio de Toulon, na França e desfalcará o time pernambucano nos três jogos restantes antes da parada para a Copa América. Cleberson será o substituo de Adryelson durante esse período.

Pensando em evitar cansaço muscular, o técnico rubro-negro deu pistas de que poderá poupar alguns atletas. João Igor e Charles podem ganhar um descanso, Ronaldo, que está voltando de lesão pode ganhar vaga no time.

Em caso de vitória, o Sport pode alcançar a vice-liderança da Série B, ultrapassando Londrina e Bragantino, que só jogam no final de semana.

Provável escalação do Sport: Maílson; Norberto, Cleberson, Rafael Thyere, Sander; Charles, João Igor, Ezequiel, Sammir, Guilherme; Hernane.

A última vez em que Operário e Sport se enfrentaram na Série B foi em 1990, edição que o time pernambucano foi campeão e o paranaense terminou na 5° posição. No primeiro jogo, o Fantasma venceu por 2 a 1, em Ponta Grossa, no Recife, a partida terminou empatada em 1 a 1.