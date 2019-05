Grêmio vence Juventude e garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil

Na disputa entre gaúchos, o Grêmio levou a melhor. Em noite de gols de Vizeu e Tardelli, o Tricolor venceu o Juventude pelo placar de 3 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

A primeira etapa foi de domínio gremista. Apesar disso, a primeira boa chegada foi do Juventude. Aos 9 minutos, Eltinho entrou na área e chutou forte, para boa defesa de Paulo Victor. O Tricolor chegou com perigo aos 20, com Jean Pyerre, que arriscou de longe, mas Carné colocou para escanteio. Após a cobrança, a bola desviou na zaga e o árbitro recorreu ao vídeo para marcar pênalti para o Grêmio. Na cobrança, Jean Pyerre mandou no meio do gol e Marcelo Carné fez a defesa com o pé esquerdo.

Depois de desperdiçar o pênalti, o Grêmio passou a dar mais espaços para o Juventude, que levou perigo aos 31. Após cobrança de falta, Dener aproveitou rebote e finalizou, mas Paulo Victor outra vez salvou. Na resposta, Everton deixou os marcadores para trás e cruzou para Vico escorar pra fora.

O primeiro gol gremista saiu aos 39 minutos. Juninho Capixaba foi até a linha de fundo e cruzou na área, encontrando Felipe Vizeu, que subiu e colocou de cabeça no fundo do gol.

O segundo tempo foi movimentado na Arena. O Juventude cresceu na partida, e o Grêmio, apesar da vantagem, foi em busca de mais. Aos 12 minutos, Everton bateu da entrada da área e Marcelo Carné mandou para escanteio.

O Tricolor balançou as redes pela segunda vez aos 23. Thaciano, trocou passes com Maicon, cruzou na área e Felipe Vizeu apareceu para colocar a bola pro gol.

Atrás no placar, o Juventude arriscou aos 25. João Paulo soltou a bomba de longe, mas Paulo Victor ficou com a bola. A resposta gremista veio minutos depois. Thaciano lançou para o zagueiro Rodrigues, que dominou e bateu para boa defesa de Carné.

Aos 34, Diego Tardelli ficou livre na área, mas desperdiçou a oportunidade. Porém, o camisa 9 se redimiu aos 37, quando Thaciano cruzou por trás da defesa e Tardelli só escorou para o gol, ampliando o placar.

Na reta final a equipe visitante ainda teve duas oportunidades de diminuir. Aos 39 Paulo Sérgio finalizou da meia-lua, mandando perto. Aos 47 o atacante apareceu no segundo pau para finalizar, mas o goleiro gremista fez excelente defesa. Entre os lances, aos 44, Everton quase marcou mais um. O atacante tabelou com Tardelli e mandou no ângulo, mas Marcelo Carné alcançou para impedir o gol.

O Grêmio aguarda agora o sorteio que definirá os confrontos na próxima fase. As datas das partidas já estão definidas: elas ocorrem nos dias 10 e 17 de julho.