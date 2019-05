Torcida do Santos critica aumento do preço de ingressos para jogo decisivo contra Atlético-MG

Na próxima quinta-feira (6), o Santos recebe o Atlético Mineiro pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, que ocorreu no dia 15 de maio, o Santos empatou, no Independência, por 0 a 0. Agora, no jogo de volta, uma vitória simples no Pacaembu classifica a equipe santista.

Para essa partida, houve um aumento de preço nos ingressos. Para efeito de comparação, o preço popular da vitória santista contra o Vasco, no mesmo Pacaembu, foi de 10 reais. Agora será de 20 reais. O preço mais caro (cadeira coberta, inteira), para o jogo contra o Vasco foi de 100 reais. Agora, o mesmo setor terá um valor de 200 reais. O dobro do preço.

Esse ato da diretoria foi muito criticado pela torcida nas redes sociais, que se sentiu ofendida com os preços. Muitos torcedores pedem a diminuição do preço dos ingressos e reclamam do fato de o setor ‘arquibancada’, que seria um setor popular, estar 90 o preço inteiro do ingresso. Alguns torcedores ainda citam o fato de o Santos já ter sido eliminado de outras competições.

Os preços para o jogo são:

-Tobogã: 40 reais (inteira) e 20 reais (meia)

-Arquibancada: 90 reais (inteira) e 45 reais (meia)

-Cadeira Laranja: 120 reais (inteira) e 60 reais (meia)

-Cadeira Descoberta Manga: 150 reais (inteira) e 75 reais (meia)

- Cadeira Coberta: 200 reais (inteira) e 100 reais (meia)

Atualmente os ingressos estão sendo vendidos apenas para os sócios torcedores, pelo site sociorei.com. Às 14h do próximo sábado (01) os ingressos irão para a venda geral, pelo site futebolcard.com. Atualmente existem ingressos para todos os setores do estádio.