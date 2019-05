Atlético-MG e Santos empatam em jogo de ida pelas oitavas da Copa do Brasil

Sem gols na Arena Independência. Atlético-MG e Santos empataram em 0 a 0, em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em jogo truncado, ambos os clubes tiveram grandes chances de saírem com vantagem para o jogo da volta.

Com o empate, os dois clubes vão para o Pacaembu podendo se classificar com uma vitória simples. O duelo da volta está marcado para o próximo dia 6 (quinta-feira), às 20h.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou esquentando para o Santos. Aos oito minutos, Aguilar subiu firme de cabeça em cobrança de escanteio cobrado por Jean Mota. Victor defendeu tranquilamente, sem quaisquer chance de rebote.

No lado do Atlético, chutes sem direção. Elias, aos 12 minutos, e Patric, aos 16, tentaram assustar o gol de Éverson, mas não surtiram o efeito necessário para abrirem o placar, com chutes longe do gol.

Aos 26, quase o primeiro gol da partida. Réver errou a saída de bola, dando oportunidade para Victor Ferraz chutar na entrada da área, indo acima do gol atleticano.

Enquanto o Peixe assustava em suas tentativas, o Galo continua a realizar chutes sem direção no gol. Aos 28, em troca de passe entre Geuvânio e Chará, Luan recebeu a bola e chutou longe do gol adversário.

Os dois times passaram a primeira etapa se estudando. Chegando na parte final, aos 40 minutos, Derlis González quase fez o primeiro da partida, sendo interceptado por Guga na hora certa da finalização.

O ataque do Santos obrigou ao Atlético-MG assustar também. Em dois minutos, duas grandes jogadas perigosas do Galo. Aos 41, Chará limpou a marcação e chutou para a defesa do goleiro. No minuto seguinte, Elias raspa a bola no lado esquerdo de Éverson.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com um bom ritmo. Logo no primeiro minuto, Éverson precisou trabalhar pelo lado do Santos. Em um belo chute de Luan fora da área, o goleiro santista encaixou com cuidado a bola, quase entrando dentro do gol.

Éverson foi o grande paredão do lado do Santos. Aos 20 minutos, em boa troca de passes do Galo, Cazares finalizou cruzado, obrigando Éverson a trabalhar mais uma vez. Já no minuto seguinte, Réver cabeceou bem em escanteio, colocando a bola no lado de fora da rede.

O Atlético continuou atacando. Aos 30, Elias fez a bola explodir na marcação santista, dando rebote para Nathan finalizar. A bola passou rente a trave de Éverson.

O jogo foi marcado por muitos lances de bora parada, sempre dando perigo e alimentando contra-ataques.

Ambos os clubes voltam às atenções para o Campeonato Brasileiro. O Atlético recebe o Flamengo no sábado (18), às 19h (horário de Brasília). Já o Santos faz clássico contra o Palmeiras no mesmo dia e horário.