Jogo alviverde! Chapecoense recebe líder Palmeiras pela sétima rodada do Brasileirão

A Chapecoense recebe o Palmeiras na noite deste domingo (2), às 19h, na Arena Condá, em jogo válido pela sétima rodada da Série A de 2019. As equipes estão em situações distintas na tabela: o Verdão do sul busca uma vitória para dar moral e escapar da parte de baixo da tabela, enquanto o Verdão paulista quer manter a invencibilidade no Brasileirão, que dura há quase um ano, já que a última derrota foi em julho de 2018, em partida contra o Fluminense.

Além da série sem perder, o Palmeiras tenta consolidar ainda mais sua liderança, já que, após o jogo suspenso contra o Botafogo, a equipe tem cinco jogos, dois a menos que o segundo colocado Flamengo.



Chape tem bom retrospecto contra o Palmeiras na Arena Condá



Mesmo com a grande dominância do time paulista no último Brasileirão e no atual, a Chapecoense pode encarar o confronto com muito otimismo. Tudo por conta dos números com este mando. Desde quando a Chape subiu para a Série A as equipes se enfrentaram cinco vezes em Chapecó, com três vitórias do clube catarinense, um empate e uma vitória do Palmeiras.

Porém, os números da temporada atual preocupam, já que a Chape tem um dos piores desempenhos dentro de casa, com três vitórias, um empate e duas derrotas no último bimestre, enquanto o Palmeiras tem um dos melhores números como visitante no mesmo período: três vitórias, um empate e uma derrota.



Quanto à equipe que deve atuar neste domingo, Rildo virou dúvida após não treinar na última atividade da equipe, na sexta-feira, por conta de exames. Ney Franco não soube dizer sobre a condição do atacante para a partida.



"Não sabemos a situação real do Rildo. Foi para um exame. Não é físico, muscular, contusão. É problema de ordem orgânica. Acho que está com febre, passando mal. Não sabemos a gravidade'', disse.



Por outro lado, um reforço pode ser Camilo, que foi apresentado durante a semana e já teve o nome publicado no BID.



A Chape deve jogar com: Tiepo; Caique Sá (Bryan), Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Márcio Araujo, Elicarlos e Campanharo; Renato Kayzer (Rildo), Arthur Gomes e Everaldo.

Felipão terá dupla de zaga disponível novamente; Veiga também volta

O Palmeiras deve ter três retornos importantes para o confronto deste domingo: Luan, Gustavo Gómez e Raphael Veiga. Os três atletas participaram de treino com bola durante a semana após passarem por trabalhos específicos. Os dois zagueiros devem voltar à titularidade em Chapecó, enquanto o meia volta a ser opção após ficar de fora das partidas contra Botafogo, pelo Brasileirão, e Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil.



O Verdão deve jogar com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo e Bruno Henrique; Dudu, Gustavo Scarpa e Zé Rafael; Deyverson.



Pelo Brasileirão, o Palmeiras não é derrotado desde 25 de julho de 2018, quando foi batido pelo Fluminense no Maracanã, tornando esta marca a terceira maior da história do campeonato, atrás apenas do Botafogo de 1977, que completou 42 jogos sem perder, e do Santa Cruz, que alcançou a marca de 35 partidas invicto, no mesmo ano.