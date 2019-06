Atlético-GO vence Guarani e encosta na zona de classificação para a Série A do Brasileirão

Jogo válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019, sendo disputado no Antônio Accioly.

Na última quinta-feira (6), o Atlético Goianiense recebeu o Guarani no Antônio Accioly, pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com um gol de Mike, o Atlético bateu o time de Campinas. O Atlético chegou aos seus 11 pontos, ficando na 5ª posição. Já o Guarani ainda fica na zona de rebaixamento, com 5 pontos, na 18ª colocação.

O jogo

Aos 10 minutos, Felipe Amorim foi lançado na direita e bateu cruzado, quase acertando a trave esquerda de Kozlinski. 1 minuto depois David foi lançado e saiu cara a cara com o goleiro do Atlético. Mas o atacante bugrino bateu rasteiro, no meio do gol e deu a chance de Kozlinski defender sem sustos. Aos 18, após um escanteio, Igor bateu e fez a bola raspar o travessão. O Guarani chegava com perigo!

Com 26 minutos, o Dragão chegou. Matheus cortou pro meio e arriscou de longe, obrigando Giovanni a ir buscar a bola no canto esquerdo, salvando o Guarani de levar o gol. Aos 31, Nicolas tentou bater de esquerda, já dentro da área, e foi travado. No rebote ele tentou de direita e acertou as mãos de Giovanni.

No segundo tempo o Guarani se manteve pressionando e no ataque. Aos 16 minutos, em um escanteio, Xandão subiu mais que a defesa e cabeceou a bola nas mãos de Kozlisnki. Apesar de toda a pressão, quem abriu o placar foi o Atlético! Aos 25 minutos, Vichiatto desceu e tentou o cruzamento, fazendo a bola desviar em Lennon. Xandão tentou proteger para que Giovanni saísse e Giovanni esperou que o zagueiro afastasse a bola. Então Mike aproveitou a demora dos dois defensores e tocou a bola para o fundo das redes!

Aos 36, em uma bela jogada de triangulação, Diego tentou bater de fora da área e a bola passou perto da trave direita de Kozlinski. Após o gol marcado, o Dragão melhorou na partida, passou a pressionar e tentar abafar o Guarani na defesa. Já o Bugre não conseguiu mais chegar na área adversária com qualidade. O jogo, além disso, ficou mais físico e com um acúmulo de faltas, e assim seguiu o jogo até o seu fim.

Na 8ª rodada da Série B o Atlético Goianiense visitará o Cuiabá, na próxima terça-feira (11), às 20h30, na Arena Pantanal. Já o Guarani recebe o Coritiba, na mesma terça-feira, mas às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa.