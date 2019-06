Em duelo paulista, Ponte Preta e Botafogo ficam no empate em Campinas

Em jogo válido pela 7° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta e Botafogo-SP ficaram no empate sem gols no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Com o resultado, a equipe alvinegra chegou aos 12 pontos e ocupa a 4° colocação, já o tricolor, chegou aos 16 e ocupa a vice-liderança da competição.

O primeiro lance de perigo foi dos visitantes, aos 12 minutos, Lucas cruzou na área e Rafael Costa cabeceou para o gol, mas Ygor Vinhas defendeu. A resposta da Ponte Preta não durou muito, aos 13 minutos, Roger recebeu um grande lançamento, que dentro da área, finalizou de primeira e o goleiro Darley salvou o Botafogo.

O último grande lance do primeiro tempo ocorreu aos 35 minutos, Abner cobrou falta com categoria e Darley fez boa defesa, evitando o primeiro gol do jogo.

Na segunda etapa, o primeiro grande lance foi da Macaca. Aos dois minutos, Gerson Magrão cobrou escanteio e quase fez gol olímpico, Darley salvou. Aos 33 minutos, Henan cabeceou dentro da área e Ygor fez uma grande defesa para salvar os donos da casa.

Aos 42 minutos, Henan cabeceou mais uma vez, mas dessa vez, a bola passou perto da trave. Já no final do jogo, aos 45 minutos, Gerson Magrão arrancou pela esquerda e finalizou, a bola explodiu no travessão do goleiro Darley.

A Ponte Preta volta a campo na próxima segunda-feira (10), às 20h, contra o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina. Já o Botafogo, encara o Figueirense na próxima terça-feira (11), às 19h15, no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A próxima rodada será a última antes da parada para a Copa América, depois, só dia 9 de julho.