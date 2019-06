Villegas elogia atuação da Bolívia e lamenta pênalti: ''Minha equipe desmoronou''

Na estreia da Copa América, nesta sexta-feira (14), a Bolívia foi derrotada pelo Brasil com um placar elástico de 3 a 0. Os gols foram marcados por Philippe Coutinho (duas vezes) e Everton, que decretaram a vitória da Seleção Brasileira no estádio do Morumbi, em São Paulo.

Após o resultado desfavorável, Eduardo Villegas, técnico da Bolívia, fez uma análise da partida e comentou o pênalti marcado que deu origem ao primeiro gol dos brasileiros, que segundo o treinador, foi crucial para a queda de rendimento da equipe na partida.

''Temos que resumir o jogo nos dois tempos. A Bolívia tentou equilibrar, ter a posse de bola e chegar na área. No segundo tempo começamos bem, mas tivemos uma jogada desafortunada com o pênalti. Creio que foi bem marcado. Mas pela forma que se deu, com o VAR, minha equipe desmoronou na partida. Não estou criticando, mas a partir do lance, o Brasil se consolidou em campo'', disse Villegas.

O comandante ressaltou o bom desempenho da equipe na primeira etapa e, mesmo com o resultado abaixo do almejado, acredita em uma evolução do elenco.

''No primeiro tempo os jogadores responderam muito bem. Quando recuperamos a bola, tivemos ocasiões importantes que nos deixam um saldo positivo. Havia dito antes do jogo que, se pudéssemos fazer por alguns minutos um bom jogo, com um bom futebol, poderíamos acreditar em uma evolução da equipe'', analisou o treinador.

O próximo compromisso dos bolivianos será na terça-feira (18), quando enfrentará o Peru, no Maracanã, às 18h30, pela segunda rodada do grupo A da Copa América.