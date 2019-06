Mascarenhas torce joelho esquerdo em treino do Fluminense e passará por artroscopia

Após ter sofrido uma torção no joelho esquerdo no treino desta terça-feira (25), Mascarenhas, lateral-esquerdo do Fluminense, foi encaminhado para realizar exames. E teve constatada uma lesão no menisco e precisará passar por artroscopia no local nos próximos dias.

Este é o quarto problema médico do atleta no ano. O primeiro foi uma lesão muscular ainda em janeiro. Em fevereiro, contraiu caxumba. Já em maio teve tendinite também no joelho esquerdo.

Mascarenhas é o reserva imediato de Caio Henrique, volante improvisado na posição. Mas devido às lesões, atuou em apenas oito das 36 partidas disputadas pelo Tricolor neste ano. Ele foi titular em todas.