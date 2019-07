Tite elogia desempenho do Brasil e revela ansiedade para sua estreia no Maracanã

O Brasil venceu a Argentina por 2 a 0 nesta terça-feira (2) no Mineirão, em Belo Horizonte, e garantiu vaga na final da Copa América, com gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Como parar o grande craque dos hermanos, Messi, era a maior preocupação do time brasileiro. Em entrevista coletiva, Tite abordou as principais táticas utilizadas para impedir o argentino de levar perigo. Além disso, rasgou elogios ao atleta cinco vezes melhor do mundo e escolheu um apelido diferente para defini-lo.

"Um jogo com duas equipes com recursos técnicos impressionantes. Eu falei com o Scaloni. O Messi é extraterrestre. É excepcional. Tanto nas ações com bola, como sem, participação no jogo. Fora as qualidades individuais dos outros atletas, mas ele merece essa consideração, reverência. E neutralizar o jogador, diminuir as ações dele porque tu não consegue, mexe um pouquinho na estrutura. Trouxe o Firmino um pouquinho mais para trás para fechar a faixa central do gramado e diminuir as ações dele. E explorar aquilo que nós tínhamos também de velocidade, fez o gol, aí ficou com menos posse de bola do que normalmente tem, mas trouxe a efetividade a seu favor nas jogadas que aconteceram, de ser decisivo. É um passo para jogar na final e amanhã se decide o outro adversário."

O desempenho de ambas as equipes também foi tópico na coletiva. De acordo com o técnico brasileiro, a boa qualidade nos passes foi essencial para quebrar as linhas agressivas da Argentina.

"A Seleção Brasileira fez um jogo muito consistente, talvez os acertos de passe funcionam. A marcação que a Argentina fez quando ele pedia posse de bola era uma marcação agressiva, leal e falta ou ela de tomar bola ou de fazer uma falta tática para que a gente não saísse em velocidade. Firmino, Coutinho, Arthur e Casemiro era o setor essencial para que tivéssemos controle, não deixasse o extraterrestre jogar e tivesse as flechas de jogadores de velocidade pelos lados."

Estreia como treinador da Seleção no Maraca

Esta será a primeira vez do comandante no Maracanã sob o comando da Seleção. Perguntando sobre o sentimento, afirmou que é necessário tranquilidade, mas que agora se tornará 'verdadeiramente' treinador do Brasil.

"Eu chego com muita tranquilidade, sabendo que é uma exposição muito grande mas muito em paz, talvez esse seja um sentimento meu. Fazer o trabalho e seguir nesta mesma forma, mesma preparação já pedindo para os atletas ficarem e buscarem a recuperação. E tem uma outra coisa que eu digo: eu vou me tornar verdadeiramente técnico da Seleção Brasileira. Eu vou treinar no Maracanã pela primeira vez na minha carreira, como técnico na Seleção".

Daniel Alves foi considerado destaque positivo no jogo, junto com o autor do primeiro gol, Gabriel Jesus. Tite falou sobre a importância de uma boa preparação para grandes decisões.

"A força mental é uma parte, mas se não tivesse todo o cuidado que ele tem na recuperação, se o PSG não tivesse dado todas as condições de evolução, ele não chegava nesse estádio. Primeiro essa capacidade mental de superação, segundo a capacidade física aliado à qualidade técnica que ele demonstrou hoje também. Ficou um jogador pressionado na medida que tinha cartão e aí o adversário começa a explorar, botou o Di Maria em cima dele. Eu fico muito feliz e também pela naturalidade que ele tem, o Dani é do bem".

O Brasil espera na final o vencedor da partida entre Chile e Peru, que acontece nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Arena do Grêmio.