Recuperado de lesão, Éverton Ribeiro volta a treinar e pode enfrentar o Athletico-PR

Parece que o Flamengo não conseguirá fechar reforços em tempo de inscrevê-los na Copa do Brasil. Por outro lado cresce o otimismo para que um dos principais jogadores da equipe esteja à disposição diante do Atlhetico-PR. Éverton Ribeiro está recuperado de lesão no calcanhar, e foi reintegrado nesta sexta-feira (05) ao restante do elenco, que fez atividade sob o comando de Jorge Jesus.

A atividade não contou com a presença da imprensa,, mas o meia participou normalmente de todo o trabalho. Como já se tornou rotina desde a chegada de Jorge Jesus, os atletas começaram trabalhando na academia, depois foram ao gramado e realizaram trabalhos técnicos e táticos, o segundo já visando o adversário da próxima quarta-feira (10), o Furacão, a partida será no gramado sintético da Arena da Baixada, às 21h30 (de Brasília).

Na última quinta-feira (4) o dia não foi de moleza para Éverton Ribeiro, mesmo com todos companheiros de folga, o camisa 7 esteve no Ninho do Urubu para realizar tratamento e trabalhos preventivos. À disposição de Jorge Jesus, o jogador terá agora a sua sequência de trabalho com o novo comandante, já que a lesão foi detectada no segundo dia de trabalho do treinador.

A lesão do atleta foi no tendão calcâneo do pé direito, que é nada menos que uma inflamação no tendão de Aquiles. Ao lado do zagueiro Rodrigo Caio, Éverton Ribeiro é o jogador que mais atuou pelo rubro-negro na temporada, o jogador esteve presente em 28 dos 34 jogos do Flamengo em 2019.