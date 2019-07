Mesmo com o vice da Copa do Mundo, Holanda mostra crescimento em quatro anos

Com um grande crescimento nos últimos anos a equipe feminina da Holanda disputou sua segunda Copa do Mundo de Futebol e apesar de perder para os Estados Unidos na final, no último domingo (07), em Lyon, garantiu a ida até a final, com seis vitórias durante o torneio, as holandesas marcaram 11 gols e conquistaram fãs no mundo inteiro. Além disso, vão disputar a primeira Olimpíadas da história.

Em seu primeiro mundial, no Canadá em 2015, chegaram às oitavas de final, mas perderam para o Japão por 2 a 1. Em 2017, fizeram uma campanha memorável na Eurocopa de Futebol Feminino e com uma vitória por 4 a 2 contra a Dinamarca garantiram o título da competição pela primeira vez na história.

Copa do Mundo da França 2019

Nesta edição de Copa do Mundo, as 'oranjes vrowen' (mulheres laranjas) venceram a Nova Zelândia (1 a 0), Camarões (3 a 1), Canadá (2 a 1), Japão (2 a 1), Itália (2 a 0), Suécia (1 a 0) e na final perderam para os Estados Unidos por 2 a 0. A equipe da técnica Sarina Wiegman (vencedora do prêmio FIFA de melhor técnica mulher de futebol em 2017) mostrou para o mundo que poderiam chegar à final apenas na segunda Copa do Mundo que disputaram e enfrentar sem medo as americanas, campeão três vezes da competição - agora quatro vezes com o título de 2019.

Foto: Divulgação/FIFA

Sari van Veenendaal

A qualidade das goleiras na Copa do Mundo da França em 2019 foi de surpreender, e Sari van Veenendaal garantiu a luva de ouro para Holanda. Com 29 anos, quatro excelentes defesas na competição a holandesa esteve na equipe em 2017 e continuou como titular no time principal. Na França, sua principal defesa foi contra o Japão nas oitavas, aos 80 minutos, placar de 1 a 1, Yuka Momiki encontrou um espaço e chutou forte, mas Van Veenendaal salvou a equipe até a vitória que chegou mais tarde com um pênalti em Lieke Martens.

Foto: Divulgação/FIFA

Uma das principais jogadoras da equipe holandesa, Danielle van de Donk afirmou em uma entrevista após conquistar o vice, que está orgulhosa de sua equipe. A meio-campista jogou os 90 minutos do jogo contra os Estados Unidos mas não conseguiu evitar os dois gols marcados pelas americanas. E apesar da derrota, ela se diz satisfeita com o resultado.

"O crescimento do futebol feminino na Holanda é ridículo. Se eu olhar o futebol feminino e a febre, é maravilhoso. Eu acho que isto é o que me faz sentir mais orgulhosa, nós conseguimos conquistar muito respeito das pessoas na Holanda".

Euro 2021

O foco das Holandesas a partir de agora é a classificação para a UEFA Eurocopa Feminina 2021.