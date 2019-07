Destaques do Bahia contra o Grêmio, Artur e Gilberto comemoram resultado

O empate em 1 a 1 selou o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil entre Grêmio e Bahia nesta quarta, no estádio do tricolor gaúcho. Os gols foram marcados por Everton Cebolinha, voltando após conquista da Copa América pela seleção brasileira e Gilberto empatou para os baianos.

Conseguindo mais uma vez conquistar um resultado importante contra o Grêmio, já que venceu o mesmo pelo Brasileirão antes da parada para o torneio continental, a equipe do técnico Roger Machado acabou sofrendo um gol de pênalti no fim do primeiro tempo, mas logo no início da segunda etapa, conseguiram empatar.

Um dos destaques ofensivos da equipe baiana, Artur comentou sobre o lance que poderia dar vantagem ao clube para o jogo de volta:

“Infelizmente eu errei, mas é um bom empate, vamos decidir em casa. Descansar, se concentrar, pois temos um jogo importante no sábado, contra o Santos”, disse Artur.

Foto: Divulgação / EC Bahia

Autor do gol que deu o empate ao Bahia além de artilheiro do time na temporada, Gilberto também falou sobre o resultado e sobre o gol marcado:

“Sensação boa! O grêmio é uma grande equipe, difícil de ser batido dentro de casa. Respeitamos e soubemos jogar da maneira que Roger vem nos pedindo. Saímos com um bom resultado, mas nada está decidido. Temos que focar o máximo e classificar no jogo de volta”, afirmou o atacante.

Bahia e Grêmio voltam a se enfrentar no dia 17, agora na Fonte Nova, as duas equipes precisarão vencer o jogo para chegar à próxima fase. Mas antes do jogo decisivo, os tricolores jogam pelo Brasileirão. O Grêmio joga no sábado contra do Vasco, mais uma vez em sua casa, às 17h. Já o Tricolor de Aço enfrentará o Santos em Pituaçu, também no mesmo dia e horário.