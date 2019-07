Mano Menezes aposta na força do Cruzeiro e crê em duelo 'parelho' contra Atlético-MG

Tudo pronto para a retomada do futebol. O Cruzeiro volta a sua atença para as quartas de final da Copa do Brasil. Em busca do hepta, a equipe celeste encara o Atlético-MG. Para o técnico Mano Menezes, a pausa pode ser um equilíbrio para o duelo.

“Vejo isso como o maior dilema de todas as equipes que vão voltar a jogar. Você não tem o parâmetro de competitividade. Vivenciamos esse jogo parecido ano passado. Havíamos vencido o Athletico-PR antes da parada da Copa do Mundo, fizemos uma vantagem lá (em Curitiba). E o jogo no Mineirão foi mais arrastado, com dificuldades das duas equipes para impor um jogo mais forte que, quando você está em competição, é mais natural, característico de mata-mata. É isso que temos que resolver, nos prepararmos bem, para fazermos aquilo que precisa ser feito como mandante”.

O comandante prefere não fazer apostadas e frisa que o clássico será decidido por pequenos detalhes.

“O jogo por si só é peculiar, porque traz a tradição, a disputa, a rivalidade. Somando-se a esses ingredientes todos temos o fato de ser um jogo decisivo, que aponta um dos semifinalistas da Copa do Brasil. Imagino uma disputa parelha, de detalhes, como sempre acontece”.

O jogo de ida será no Mineirão, às 20h (de Brasília), nesta quinta-feira (11). Mano espera contar com o apoio da torcida e a força do elenco.

“Somos o Cruzeiro! Nós, junto com o torcedor, temos que ir para o campo e mostrar a capacidade e a grandeza do Clube e a grandeza desse grupo, que vem conquistando títulos junto. Não temos problemas de nada. O Cruzeiro vai estar forte na disputa contra o Atlético-MG nestas quartas de final”.