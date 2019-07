Santos acerta o retorno de Sole Jaimes para o time feminino

Na tarde desta quinta-feira (11), o Santos anunciou o retorno da atacante argentina Sole Jaimes, de 30 anos, com contrato até dezembro. A quarta maior artilheira da história das Sereias da Vila, com 49 gols, estava jogando pelo Lyon, da França, além de ter disputado a Copa do Mundo Feminina pela seleção argentina.

Jaimes, que estava na mira do Corinthians, chegou despertar as esperanças na torcida corintiana quando publicou nas redes sociais uma foto com a jogadora Erika. Apesar dos pedidos da fiel torcida o desejo de voltar para as Sereias da Vila falou mais alto. A apresentação da jogadora aconteceu durante entrevista coletiva com o presidente José Carlos Peres na Vila Belmiro.

Durante a entrevista coletiva Jaimes agradeceu ao Santos pela oportunidade de retornar a um ambiente onde se sente em casa. “Eu senti muita saudade. Quando fui embora foi um pouco difícil porque estava muito feliz aqui, e voltar é algo que não tenho nem palavras para agradecer”, afirmou.

Questionada sobre a igualdade salarial e estrutura do futebol feminino, a jogadora declarou que tem acontecido mudanças. Para ela, apesar da lenta evolução o Brasil está à frente de seu país, já que o futebol feminino na Argentina se profissionalizou há apenas três meses.

O presidente José Carlos Peres também falou sobre os objetivos do Santos em relação a equipe feminina. “Acho que a equipe precisa de mais atenção do que ela tem hoje no Brasil, precisamos profissionalizar de verdade e ter patrocinadores e nós estamos à procura deles para investir”, avalia. Segundo Peres é preciso mudar a realidade do futebol feminino brasileiro. “A partir do momento que alguém investir e começar a ganhar títulos tudo vai mudar e é isso que nós estamos procurando”.

Sole Jaimes diz estar à disposição da comissão técnica santista para o que for preciso para disputar e vencer o Campeonato Brasileiro. Atualmente as Sereias da Vila estão na segunda colocação com 27 pontos, empatadas em número de pontos com Corinthians que lidera a competição. A jogadora ainda espera poder realizar o sonho de jogar uma Libertadores pela equipe santista.

Em contato com a Assessoria de Imprensa do Santos, não foram revelados salário e valores da negociação. No final do contrato com o Peixe a jogadora fica aberta a propostas de renovação ou até mesmo a ida para outros clubes.