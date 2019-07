Após reviravolta, Flamengo acerta a contratação do meia Gerson, ex-Fluminense

Após anunciar a chegada do zagueiro espanhol Pablo Marí, o Flamengo agiu rápido e fechou a contratação do meia Gerson, ex-Fluminense, junto a Roma. O jovem de 22 anos foi pedido pelo técnico Jorge Jesus, inclusive conversaram por telefone, para fazer a função de segundo volante na equipe rubro-negra.

O meia, que disputou o Campeonato Italiano emprestado para a Fiorentina na última temporada, chegou a ficar muito próximo do Dínamo de Moscou-RUS, que ofereceu 12 milhões de euros, mas o desejo de Gerson em jogar no Rubro-Negro, fez com que recusasse a proposta russa e fizesse o clube italiano ter que chegar a um acordo com a equipe carioca, concluído nessa sexta-feira (12).

De acordo com a equipe romanista, a venda foi sacramentada em 11,8 milhões de euros (quase R$ 50 milhões) por 100% dos direitos econômicos, e os italianos ainda terão mais 10% em uma futura venda por um valor maior do que será pago pelo Flamengo. Foi a terceira maior compra, em reais, da história do futebol brasileiro e o Rubro-Negro tem, com o meia, três das quatro maiores transações em seu elenco atual.

Gerson surgiu profissionalmente no Fluminense, em 2015, onde ajudou a equipe tricolor a fugir do rebaixamento no Brasileiro, e parou na semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Foi vendido para a Roma pro 16 milhões de euros, até hoje a maior transação da história tricolor.

Sonho realizado. Espero, de coração, corresponder a todo o carinho recebido nesse dias de negociação, nação rubro-negra.



Mengo é paixão, religião. Uma certeza de felicidade no meu coração.



Agora eu sou Mengão! ⚫🔴

Com dificuldades para se adaptar na tradicional equipe da capital italiana, foi emprestado para a Fiorentina, onde foi titular em grande parte da temporada da Viola e gerou interesse de clubes europeus e brasileiros, já que estava fora dos planos da diretoria romanista. Na carreira, fez 145 jogos e marcou 13 gols.