Ramires é apresentado no Palmeiras e cita físico: "Estou 95% da minha melhor forma"

O volante Ramires foi apresentado oficialmente pelo Palmeiras nesta segunda-feira (15), na Academia de Futebol. O jogador, que irá utilizar a camisa 18, ainda não está 100% para jogar. Depois da apresentação, ele falou com os jornalistas.

Ele começou falando sobre seus treinamentos, já que faz um ano e meio que não joga, e já avisou que está bem fisicamente. "Estou treinando bastante a parte física, procurando fazer o melhor para que eu possa estar a disposição nos próximos jogos. Treino tanto de manhão, quanto a tarde, na parte de dentro da Academia, tanto fora, na parte física. Hoje eu posso dizer que estou bem, 95% da minha melhor parte física."

Depois, ele comentou sobre como foi a recepção dos jogadores e até da brincadeira que fizeram com o volante. "Quando eu cheguei, no primeiro dia, já rolou a brincadeira, falaram que eu teria que cantar. Eu imaginei que seria mais ou menos o que foi. Mas foi a melhor possível. Você chegar num time, onde você tem essa recepção é gratificante demais. Agradeço pela brincadeira, já estou me sentindo em casa, porque foi uma brincadeira carinhosa. Isso me deixou muito a vontade aqui dentro e com muito mais vontade de ajudá-los dentro de campo."

Ele também falou que a adaptação ao futebol brasileiro, depois de 10 anos fora do país, vai vir conforme for entrando nos jogos. "Acho que a adaptação vai depender do meu trabalho, estou me esforçando realmente. Ainda não joguei nenhuma partida, espero jogar para realmente me adaptar. A disputa ali dentro existe, são jogadores de muita qualidade, chego respeitando todos. Vou buscar meu espaço dentro de campo, trabalhando. Não tem como eu chegar aqui dizendo que vou pegar a posição de um ou de outro. Chego para ajudar, para ficar a disposição do Felipão e, no momento que tiver que jogar, até porque ele faz um rodízio dentro da equipe, poder ajudar a equipe dentro de campo.

Confira outras respostas de Ramires:

Posicionamento:

"Na China, nos dois primeiros anos, quando eu cheguei, eu joguei de primeiro volante, que não é minha função, mas a equipe precisava. Mais para frente, eu estava jogando de segundo volante. Com o Felipão, joguei de segundo volante e aberto na esquerda.

O que esperar:

"Acho que é difícil dizer que vai ser igual o Ramires de 10, 12 anos atrás. Eu procuro não sair muito das minhas características. A torcida pode esperar, não o mesmo, porque a idade não é a mesma, mas o empenho sim. Muita raça, vontade, até porque é o que eu quero e é o que eu faço. Estou ansioso demais pra estrear. Acho que treinaria três períodos, se tivesse

Evolução do futebol brasileiro:

"O futebol brasileiro evoluiu bastante. Acho que o fato de muitos jogadores retornando ao Brasil é porque o nível está muito melhor e os times estão se reforçando muito. Espero com essa volta acrescentar mais qualidade e mais competitividade na competição. Não tem nada melhor que voltar pro seu país e ser recebido como fui.

Retorno e tempo fora dos gramados:

"Eu fiquei um ano e meio sem jogar, mas não fiquei sem treinar. Logico que você vê que treino e jogo são diferentes. O treinamento de quem não joga é até mais forte de quem vem jogando. A qualidade não era das melhores no time b, mas a questão física acabou me ajudando. Eu conversei com o Felipão e com o Mattos, conversei com o Felipe (Melo). Eu vim conhecer através deles. Minha família ajudou muito nesse retorno. Me deixou muito tranquilo. Acho que quanto ao tempo sem jogar não terei problema nenhum.