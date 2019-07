Gregore e Lucas Fonseca destacam apoio da torcida do Bahia após eliminação

Bahia e Grêmio fizeram nesta quarta feira (17) o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo aconteceu na Arena Fonte Nova e consagrou o tricolor gaúcho como classificado para a semifinal, após vencer os donos da casa por 1 a 0. O gol foi marcado por Alisson, aos 18’ do segundo tempo, como empatou o primeiro jogo, a equipe gremista avança de fase.

Após o jogo, o volante da equipe baiana, Gregore, comentou sobre a eliminação da equipe na competição. Além de lembrar que a equipe terá foco total para Brasileirão.

“Tivemos chances, mas não conseguimos neutralizar a equipe do Grêmio, acabamos sofrendo um gol. Levantar a cabeça, tem o campeonato brasileiro pela frente, acho que nossa equipe está muito confiante no esquema de jogo. O torcedor também está vendo que a gente está fazendo um bom trabalho”

O jogo marcou também o maior recorde da Arena Fonte Nova e o zagueiro Lucas Fonseca destacou o apoio da torcida do Tricolor de Aço que mesmo com a derrota, aplaudiu o time após o apito final.

“Parabenizar o apoio deles. Não só hoje, mas em todas as competições. Todo mundo viu. A gente brigou até o final, a equipe do Grêmio é muito qualificada. A gente tentou equilibrar com estratégia.”

Como fica?

Classificado, o Grêmio agora volta suas atenções no Brasileirão, onde terá nada menos que o Gre-Nal na próxima rodada. O jogo acontecerá no sábado (20), às 19h no estádio Beira-Rio. Já o Bahia, jogará mais uma vez em casa, contra o Cruzeiro, no mesmo dia, porém mais cedo, às 17h.