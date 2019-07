   Cruzeiro é derrotado pelo Atlético-MG, mas se classifica às semis da Copa do Brasil

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 0, na noite desta quarta-feira no Independência. O resultado, no entanto, não foi suficiente para colocar os atleticanos na semifinal da Copa do Brasil. Em partida marcada por duas expulsões, intervenção do VAR e domínio alvinegro do início ao fim, o resultado do primeiro jogo fez toda a diferença para a Raposa ser classificada.

Raposa assusta, mas Galo abre o marcador

Mesmo com a superioridade de posse de bola do Atletico em toda a partida, nos primeiros 20 minutos de jogo, foi o time de Mano Menezes quem chegou com perigo, por três ocasiões. O primeiro lance veio aos 17 minutos, em boa jogada de Marquinhos Gabriel pela esquerda e finalização de Robinho para fora. Aos 20’, em bola parada para o Cruzeiro, Robinho fez cruzamento na área, que desviou em Patric e obrigou Victor a fazer boa defesa.

Aos 25’, o Galo conseguiu sua primeira oportunidade de ataque com Elias, em chute trabalhoso para Fábio. Mas foi aos 37' que o mandante abriu o placar com Cazares, em jogada que iniciou com Patric pela direita, que cruzou a bola até Fabio Santos, o lateral apenas ajeitou para o equatoriano, que concretizou.

Triunfo alvinegro e semis cinco estrelas

No segundo tempo, o jogo permaneceu com o mesmo parâmetro da etapa anterior, com a diferença de chegadas ofensivas do Atlético. Logo aos 6', Otero recebeu passe de Cazares, que chutou de fora de área. Já em momento de raro de ataque do Cruzeiro, Pedro Rocha marcaria um gol que logo seria invalidado pelo VAR, em momento de contra-golpe da equipe celeste.

O jogo ainda contou com as expulsões de David e Alerrandro, e a pressão atleticana aumentou ainda mais. Geuvânio, que entrou durante a partida, chutou uma bola no travessão aos 25 minutos.

O Cruzeiro, que pouco fez, viu ainda Patric acertar um lindo chute e marcar 2 a 0 aos 47’ do segundo tempo, terminando a partida e colocando o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil.