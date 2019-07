Equilíbrio e falta de criatividade marcam o empate no clássico entre Inter e Grêmio

No GreNal de número 421, nem Internacional e nem Grêmio saíram do Beira-Rio com mais três pontos. Após abrir o placar, com gol contra de Paulo Miranda, o Colorado sofreu o empate tricolor na metade do segundo tempo, com Luan. E mesmo se tratando de um grande clássico regional, o jogo da 11ª rodada do Brasileirão teve poucas chances.

Odair Hellmann não poupou e colocou boa parte de seus titulares em campo, diferentemente de Renato Gaúcho, que deixou seu Grêmio todo reserva.

Início colorado

Mandante no encontro, foi o Inter quem começou mais ofensivo. E logo aos seis minutos, Júlio César já evitou o gol colorado. Mas, aos 21', não deu para o goleiro segurar o desvio de Paulo Miranda na cobrança de falta feita por Rafael Sóbis: gol do Internacional.

Em seguida, Pepê respondeu, mas errou o alvo. Aos 31', Léo Moura rola para David Braz chegar batendo forte de fora de área, e a bola passou perto da trave esquerda.

Dominando o meio de campo, faltava o famoso "último passe" para o Colorado incomodar mais os gremistas, que não tinham entrosamento para armar grandes jogadas.

Vira o domínio depois do intervalo

Se no primeiro tempo o clássico gaúcho teve poucas chances claras, no segundo o cenário piorou, mas o domínio mudou de lado. Depois do intervalo, o Grêmio continuou sendo superior na posse de bola, e todos os três chutes gremistas a gol do jogo todo foram na etapa final.

À frente do placar, Odair viu seu time recuar e o adversário avançar com a entrada de Everton Cebolinha aos 15'. Mais agudo, o Grêmio chegou ao empate aos 26', em bela cabeçada de Luan após cruzamento de Capixaba.

Depois do gol, o jogo ficou morno. Diego Tardelli e Rafael Sóbis pouco apareceram na partida.

E agora?

Com o empate em 1 a 1 no estádio colorado, o Inter está parcialmente na quinta posição, com 17 pontos; Grêmio ocupa o meio da tabela, o 10º posto, com 15 pontos.

Na próxima rodada, o Colorado joga novamente em casa, ma dessa vez contra o Ceará. Em contrapartida, o Tricolor de novo será visitante e viaja até Maceió para encara o CSA.