Carille comemora vitória sobre o Wanderers e afirma: "Estamos priorizando todas as competições"

Nesta quinta-feira (25), o Corinthians derrotou o Montevideo Wanderers pela Conmebol Sul-Americana. O Timão não deu chance para a equipe uruguaia e, com gols de Clayson e Pedrinho, venceu por 2 a 0, abrindo excelente vantagem para o jogo da volta das oitavas de final, que acontecerá em Montevidéu.

Após a partida, o técnico Fábio Carille comentou o desempenho da equipe Alvinegra neste primeiro confronto e explicou as mudanças na segunda etapa buscando um resultado melhor.

"Vai ser muito difícil de isso acontecer (não utilizar um primeiro volante). Até porque não vamos ter tempo para treinar. O jogo mostrou que dava para fazer isso, para buscar o segundo gol, uma vantagem maior", disse.

O treinador do Timão voltou novamente a falar sobre a evolução do time, mas que precisa melhorar na pontaria. Contra o Montevideo Wanderers, foram 13 finalizações, mas apenas quatro no alvo.

"Precisamos ter uma precisão melhor. Temos chegado mais, mas agora precisa de uma precisão melhor, muitas vezes tirar a força e acertar o gol", frisou.

Perguntado sobre a grande competição para o Corinthians na temporada, Carille traçou a meta de estar na zona de classificação no Brasileirão, mas sem descartar um possível título.

"Está tudo muito cedo ainda. Vou voltar a repetir sobre isso. Estou com um grupo em um novo ano, muitos jogadores novos, que agora começam a saber as funções dentro de campo. Vamos buscar objetivos maiores. Primeiro a zona de classificação para a Libertadores e depois, quem sabe, o título. Estamos priorizando todas as competições", falou Carille.

Quando perguntado sobre Boselli, o técnico destaca o empenho do argentino nos treinos e afirma que em breve o atacante terá a oportunidade de fazer gols.

"O que eu penso sobre isso é que, se o jogador no banco estiver satisfeito, tem que fazer outra coisa. Tem trabalhado bastante, respeitado todo mundo. Contra o Flamengo o time estava muito bem. Contra o CSA foi importante. É um jogador de muita qualidade, os números mostram isso e no dia a dia a gente vê. Na hora que ele tiver uma oportunidade maior, a bola vai chegar nele. Aí é escolha dele, tem contrato com o clube. Mas por enquanto estamos muito satisfeitos com ele no dia a dia, tem trabalhado bastante e buscado seu espaço", comentou o treinador.

O atacante Clayson, eleito o melhor em campo, também esteve na coletiva. O atleta comentou sobre a vitória e seu rendimento na temporada com o Timão. Por fim, reforçou que a meta do Corinthians ainda são os dois campeonatos.

"Acho que é normal, vamos oscilar na temporada. Mas é importante você estar sempre concentrado, fazendo gols e as jogadas. Quando não puder ajudar com o gol, ajudar taticamente. Óbvio que o gol da confiança, mas o importante é fazer bons jogos para ajudar a equipe", afirmou.

"Ainda está cedo. Procuramos vencer todas as partidas para quando afunilar lá na frente brigar por todas as competições", concluiu.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (28), às 19h. O Timão viaja até o Ceará, onde encara o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está na 10ª posição e precisa subir na tabela da competição nacional.