Odair Hellmann comemora vitória e exalta elenco do Internacional: "Nosso grupo é forte"

Mesmo com uma equipe alternativa, o Internacional não decepcionou a torcida e bateu o Ceará por 1 a 0 na noite deste sábado (27), no Beira-Rio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo deixa o Colorado na quinta posição de forma provisória - pode ser superado pelo Atlético-MG-, com 20 pontos.

Odair Hellmann valorizou o resultado. O técnico destacou a força do elenco para disputar três competições: Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores.

"Como eu disse antes da parada da Copa América, são três competições e a gente ia fazer uma análise jogo a jogo. E, dentro disso, colocar o time mais forte dentro das melhores condições físicas e técnicas. O nosso grupo é forte, que bom que a vitória veio para solidificar esse trabalho, e que a gente consiga continuar nisso. Esses três pontos eram importantes para a gente".

As redes foram balançadas no primeiro tempo por Martín Sarrafiore. O comandante ressaltou a importância do jogador de 22 anos e como se adaptou as mudanças.

"O Sarrafiore é mais um jogador importante. Ele está recebendo oportunidades. Nesse jogo, fez uma função diferente, que até dificulta para ele, mas fez bem. Eu tenho usado ele também em outra função, fazendo a mesma movimentação que o Nico e o D'Ale. Ele é mais um jogador que está trabalhado bem no dia a dia. É um jogador que está inserido no nosso contexto e que fica a disposição para o próximo jogo".

Odair argumentou que o duelo mostrou a força do Colorado. Segundo ele, isso ajuda para alcançar vôos mais altos.

"A partida de hoje não me trouxe dúvida nenhuma, só me trouxe convicção sobre aquilo que penso dos jogadores. Me deu soluções importantes na visualização de um grupo forte, de boas opções. Para um time atingir um nível de conquistas, tem que ter muitos jogadores em bom momento".

Na próxima quarta-feira (31), o Internacional enfrente o Nacional, em casa, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. A equipe gaúcha possui a vantagem e precisa apenas de um empate.