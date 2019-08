Botafogo anuncia Azeite Royal como patrocinador até o fim da temporada

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (2), o acerto com a marca de azeite portuguesa Royal. A empresa, que é recém chegada ao Brasil, estampará seu logotipo na parte superior das costas do uniforme do Alvinegro até o fim da temporada. A estréia será contra o Avaí, o próximo domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro.

O acordo foi comemorado pelo presidente do Botafogo, Nelson Mufarrej.

"Seja bem-vindo, Azeite Royal. Temos muita satisfação em potencializar o crescimento dos negócios da empresa aqui no país com espaços de grande visibilidade no nosso uniforme. Que seja uma parceria bastante frutífera para ambas as partes", destacou Mufarrej.

O presidente do azeite Royal, Eduardo Giraldes, também comentou positivamente sobre o acerto, garantindo que fez parte de motivos pessoas para concretizar a parceria.

"Eu e minha equipe estamos animados. Patrocinar o Glorioso, um time com tamanho legado, é gratificante. Estamos apostando na força do time, na grandiosidade do clube, estamos contando com o apoio dos milhões de torcedores e na exposição positiva proporcionada à marca", disse Giraldes.

Caso tenha efeito comercial, a união entre o azeite e o clube pode ser estendida para mais uma temporada.