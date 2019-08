Rodrigo Santana comemora vitória do Atlético-MG e uma semana livre para treinos

O Atlético-MG impôs o seu futebol no Horto e conseguiu bater o Cruzeiro por 2 a 0 na noite desse domingo (04) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Vinicius Goes no primeiro tempo e Nathan no final da segunda etapa fizeram para o alvinegro. O técnico Rodrigo Santana, destacou, em entrevista coletiva, o esquema tático utilizado pela equipe durante a partida.

"Tínhamos duas formas de marcar o adversário. Sabendo que eles são muito fortes na transição ofensiva, seguramos um pouco atrás e deixamos eles proporem o jogo, para ficarem mais expostos e nós conseguirmos encaixar nossos contragolpes", comentou.

O Galo completou, nesse domingo, o quarto jogo seguido sem sofrer gols, somando partidas do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Rodrigo Santana despistou sobre a baixa posse de bola do alvinegro e enalteceu o sistema defensivo.

"Algumas vezes tivemos o adversário com bastante volume de jogo, mas a gente correndo pouco risco. Tivemos inúmeras chances de gol. Acredito que no lance do Chará foi pênalti, e penso que poderíamos ter saído até com um resultado um pouco mais largo. No entanto, feliz pelo sistema defensivo estar funcionando", disse.

Após várias semanas cheias sem oportunidades para impor treinamentos com mais fundamentos, a comissão técnica do Atlético-MG terá mais tempo para trabalhar. A próxima partida será no próximo sábado (10), contra o Fluminense, no Independência, pelo Brasileirão.

"É o que todo treinador gosta. Principalmente quando vem de vitória em um clássico. Mais tranquilidade para trabalhar, analisar os erros, criar treinamentos e potencializar o que a gente está apresentando de ponto forte", finalizou.