Substituto de Sampaoli não fala sobre título, mas elogia vontade do time: "Jogaram como pedimos"

Jorge Sampaoli cumpriu suspensão e não comandou o time na goleada aplicada sob o Goiás neste domingo. O substituto foi seu braço direito Jorge Desio, que concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro logo após a partida.

Desio apontou positivamente o empenho da equipe que goleou o Goiás e viu sua distância do segundo colocado aumentar, já que o Palmeiras apenas empatou no clássico contra o Corinthians em Itaquera. O Santos alcançou 32 pontos, seguido por Palmeiras com 28 e Flamengo com 24.

"Eu creio que se pode fazer em alguns aspectos, como motivar, nunca se dar por vencido, alta intensidade em todos os minutos. Tivemos um bom jogo, falamos sobre nunca diminuir a intensidade no intervalo. Jogamos até o fim e eles também, descontaram nos acréscimos. Jogadores jogaram como pedimos, concentrados, sérios, fazendo o que planejamos durante a semana", disse Jorge Desio.

Jorge Desio que trabalha com Sampaoli há 25 anos, evitou falar sobre o título e manteve os pés no chão.

"Nós somos líderes como foi Palmeiras. Todas as equipes querem ganhar do outro, independentemente da posição. Todos vão querer ganhar da gente, assim como a gente dos outros. Tratamos de que nossos jogadores tenham a mesma seriedade. Jogos aqui são muito duros, cheios de bons jogadores. Temos que planejar e afrontar a partida dessa forma, entregando o 100% e o resultado é incerto, mas com a possibilidade de sempre ser sério em campo. É o que buscamos", falou o também argentino Jorge Desio.

"Estamos pensando no Santos. Palmeiras eu não quero falar mais sobre uma excelente equipe. Joga mais de um campeonato. Disputamos com eles, Flamengo e outros. Falta muito, estamos pensando só no Santos", completou Desio.

O Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira, onde os jogadores que atuaram por pouco tempo e os que sequer entraram em campo participam de um jogo treino contra o São Caetano, no CT Rei Pelé. Já os titulares fazem apenas um trabalho regenerativo na academia.